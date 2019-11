Ce ai face daca ai fi presedintele tarii pentru o zi?

Craiova. 24 noiembrie 2019. S-a organizat turul al doilea al alegerilor prezidentiale. Procesul electoral se afla, duminica de dimineata, in plina desfasurare, la cele trei sectii de votare organizate in incinta Scolii Decebal, din Craiova. La primele ore votasera mai multi pensionari, pentru a-si alege presedintele tarii.

Dupa ora 10:30 au inceput sa iasa la vot si tinerii. La Sectiile 108, 109 si 110 din Craiova au inceput sa se formeze cozi. Ii intrebam pe craiovenii prezenti la urne “Ce ati face daca ati fi pentru o zi presedintele tarii?”. Persoanele tinere au raspuns ca ar face lucruri pentru tineri, pentru tara. Concret, cei mai multi dintre tinerii intervievati au raspuns ca ar incerca sa schimbe mentalitatea romanilor. Cei mai in varsta au spus ca ar asigura pensile romanilor.

“In primul si primul rand, m-as gandi la cei tineri”

Iata cum vad unii dintre votantii din Craiova viitorul si c ear face sau c ear schimba daca ar fi presedinti pentru o zi. “In primul si primul rand, m-as gandi la cei tineri. La viitorul tinerilor. Acesta este cel mai important lucru”, a spus Costel Catalin Pascu, in varsta de 40 de ani. El a votat si in primul tur al alegerilor prezidentiale.

“Nu mi-ar ajunge o zi sa fac schimbarile de care este nevoie. Cred ca le corelez cu activitatea pe care o desfasor. In cadrul activitatii pe care o desfasor cred ca as incerca sa reintroduce o ierarhizare dupa valori. In domeniul meu, in mod prioritar, pentru ca este fundamental: invatamantul. Si dupa aceea, pe cat se poate as introduce o ierarhizare dupa valori in celelalte domenii, pe cat se poate”, a precizat M.M., profesor universitar din Craiova.

Costel Catalin Pascu a votat si la primul tur

“Eu as face schimbari legate de sistemul de sanatate si de cel de asistenta sociala. Pentru copiii si batranii fara familii as incerca sa fac mai multe. Mi se pare ca pana acum s-a facut prea putin in aceste domenii. Si multi copii si batrani care nu au sprijin din partea familiei au parte de un sprijin foarte mic. Poate nici la modul basic nu exista sprijin pentru ei. Asa cred eu”, a spus si C.M., profesor din Craiova.

“In principiu, as schimba mentalitatea oamenilor”

O familie de tineri care asteapta un copil au precizat deschis ca ei ar incerca sa schumbe mentalitatea oamenilor, daca ar fi presedinti pentru o zi. “In principiu, as schimba mentalitatea oamenilor, adica gandirea. Multi au ramas la vremurile trecute. Si as vrea ceva schimbat. Sa fim mai deschisi la nou. Cam asta as vrea, daca as fi presedinte”, a spus Mihaela Rosoga, 28 de ani, insarcinata.

Mihaela si Adrian Rosoga (Foto Ramona Olaru)

“As dori sa schimb infrastructura, mentalitatea si mi-as dori sa fie mult mai bine in tara. Scolile, spitalele sa fie mai bune”, a precizat si Adrian Rosoga.

Alti tineri si-ar dori sa schimbe anumite lucruri in Romania. “Greu de zis ce as face daca as fi presedinte pentru o zi. Foarte greu. As face ceva mult mai bun fata de ceea ce fac cei din ziua de azi pentru copii si pentru noi toti, de fapt. As face lucruri pentru invatamant, pentru sanatate, pentru multe altele”, a precizat Iulia Teica, o tanara din Craiova.

“In primul rand, as porni de la ordine. Si trebuie sa lucram si la mentalitatea noastra”

Sotul Iuliei, Dragos Teica ar dori sa faca ordine in tara. “In primul rand, as porni de la ordine. Este foarte multa dezordine pe toate planurile, la toate institutiile. In primul rand, dezordinea vine de la ordinea publica. Este ceva de nedescris. Si, in alta ordine de idei, trebuie sa lucram la mentalitatea noastra. Suntem un pic in urma. Trebuie sa ne eficientizam mai mult. Avem atata acces la informative, dar efectiv invatam sa o folosim. Refuzam sa invatam.

Nu vrem nimic nou. Culmea, in momentul in care iesim in afara tarii stim cum sa ne comportam. Si ne place. Dar cand venim in tara…Din acest punct de vedere sunt foarte dejamagit. Din pacate, avem o tara foarte frumoasa, dar institutiile nu isi fac treaba. Totul pleaca de aici. Daca si-ar face treaba, ar fi si ordine”, a spus Dragos Teica, de 44 de ani.

Iulia si Dragos Teica

“As schimba mentalitatea. In mai bine. Mentalitatea este importanta. Este important sa gandim mai bine, sa ni se rezolve mai rapid problemele. Pentru ca noi, cetatenii, ne confrumntam cu multe probleme. Ne confruntam cu somaj, cu multe altele”, a spus Nicoleta, de 50 de ani.

Batranii sunt cu gandul la pensie, inclusiv cand este vorba despre presedintele tarii

Un pensionar din Craiova se teme ca ii va fi taiata pensia. “Sa vedem ce fac astia de acum inainte. Ca tot se lauda ca ei fac, ca ei dreg. Orban ne tot minte cu pensile. Sa vedeti ca lucrurile se vor schimba. De trei ani se aude ca nu sunt bani de pensii, nu sunt bani. Dar astia tot au gasit bani sa ne dea. Dar sa vedeti ce va fi de acum incolo, ca astia care vin vor taia pensile.

Veti vedea. Ni le vor taia. Ce sa fac daca as fi presedinte? As face bine pentru [popor. Dar astia nu fac bine. Poporul l-au lasat. O sa zica si astia cum zicea Basescu, ca poporul e prost!”, a spus Ion Lacrean, in varsta de 69 de ani, pensionar.

Ion Lacranu

“Presedintele trebuie sprijinit politic”

O tanara cu un copil in brate a raspuns la intrebarea “Ce ati face daca ati fi pentru o zi presedintele tarii?”. “Nu cred ca mi-ar ajunge o zi sa fac tot ce se poate face. In primul rand pentru cei micipentru copii trebuie sa le asiguram cele mai bune conditii pentru a invata si pentru a-si fructifica talentele, cunostintele. Pentru ca daca pe ei ii ajutam si ei invata si ajung mai sus, atunci au si ei un viitor. Si noi, la fel, la randul nostrum. Atunci si noua ne va fi mai bine”, a spus Cristina Trandafir, de 39 de ani.

Cristina Trandafir

Oa lata tanara a vorbit despre necesitatea sprijinirii presedintelui de catre formatiunile politice care se afla la Putere. Ea a mentionat ca presedintele trebuie sa aiba de partea lui Parlamentul.

Laura Ionica

“Ar fi foarte greu sa schimbi ceva. Iar de unul singur, ca presedinte nu poti sa faci nimic. Trebuie sa ai si Parlamentul de partea ta. Altfel, nu poti sa faci mare lucru. Aceasta este parerea mea. Cu o floare nu se face primavera. Presedintele trebuie sprijinit politic”, a spus Laura Ionica, in varsta de 45 de ani.