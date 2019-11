Ce aşteptări au craiovenii de la viitorul preşedinte

Craiovenii care au ieşit duminică la vot au anumite aşteptări de la viitorul preşedinte. Aşteptările lor diferă în funcţie de vârstă şi de statutul social. Redactorii GdS i-au întrebat pe mai mulţi craioveni care au ieşit la urne ce aşteptări au de la viitorul preşedinte. Cei intervievaţi speră la o Românie mai bună, cu linişte şi înţelegere pe plan politic.

Cei mai tineri îşi doresc ca viitorul preşedinte să reprezinte ţara cu brio pe plan extern, să intrăm în spaţiul Schengen, să fie respectată Constituţia, să existe oportunităţi pentru tineri în această ţară. Ei mai vor să înceteze cu hoţia în ţară şi să nu mai aibă loc „penalii“ în parlament.

Proces de votare în Craiova, la Secţia nr. 110 (Foto: Ramona Olaru)

Cei trecuţi de prima tinereţe îşi doresc mai bine în ţară, pentru ei şi copiii lor, care să poată să rămână în ţară. Cei mai în vârstă îşi doresc pensii mai mari (deşi nu stă în atribuţiile preşedintelui să mărească pensiile), medicamente în spitale şi un trai mai bun, în general.

Întrebaţi despre aşteptările de la preşedinte, bătrânii vorbesc despre pensii

Doi bătrâni mergeau ţinându-se de mână, după ce au ieşit din secţia de votare. Au 82 şi 83 de ani şi îşi exercită periodic dreptul la vot. Orice i-ai întreba despre viitor, cei mai în vârstă sunt cu gândul doar la pensie. La cuantumul pensiei.

„Am 83 de ani. Până acum nu am avut decât necazuri în ţară. La ce să ne mai aşteptăm de acum încolo? Pe cel pe care l-am omorât şi îl înjurăm în fiecare zi, mie mi-a dat pensie 3.200 de lei. Şi au reuşit abia acum să mă aducă la 2.600 de lei. Ca să pierzi aproape o mie de lei la pensie în 30 de ani… Am lucrat 45 de ani în Turnătorie. Nu mai cred că se mai face ceva. Şi, totuşi, am ieşit la vot. Din obişnuinţă.

Aşteptări avem să trăim mai bine şi să nu se mai certe între ei. Să ne lase în pace, să trăim liniştiţi câţi ani mai avem noi, bătrânii. Preşedintele să ne facă viaţa mai bună! Asta aşteptăm. Am şi un băiat, şi un nepot. Şi ei sunt nemulţumiţi de ce este în ţară“, a spus Eugeniu Stanciu.

„Avem aşteptări multe de la noul preşedinte”



Altă persoană mai în vârstă a vorbit… tot despre pensii. „Avem aşteptări multe de la noul preşedinte. Să ne mărească şi nouă pensiile. Să aibă mai multă grijă de noi ca pensionari şi cu sănătatea, şi cu medicamentele. Nu preşedintele poate să mărească pensiile, dar partidul lui poate“, a spus Viorica Cepoi.



„Ei ştiu foarte bine de ce are nevoie ţara. Nu mai trebuie să le spunem noi ce au de făcut. Ei ştiu tot ce trebuie făcut pentru ţară, nu împotriva ei“, a spus încă o persoană în vârstă, Rozeta Simulescu.

Cei mai tineri au alte aşteptări de la preşedinte

„De la viitorul preşedinte vrem, în primul rând, să respecte Constituţia. Şi să facă ceva pentru ţară. Să nu mai fie ceartă între partide şi să se înţeleagă între ei. Preşedintele şi cu restul politicienilor. Şi este foarte important să respecte Constituţia, pentru viitorul copiilor noştri“, a spus Luca Valeriu Ciovică, de 48 de ani, care venise cu fiica la vot.

Costel Cătălin Pascu, de 40 de ani (Foto: Ramona Olaru)



Tot cu copilul a venit un tânăr care vrea un preşedinte mai implicat. „Vreau mai multă implicare de la preşedinte. În sensul să se implice să ajute tinerii. Nu doar pensionarii să fie sprijiniţi în ţara aceasta. Numai ce vor pensionarii să li se ofere în campanie electorală.

Trebuie făcut ceva şi pentru tineri. Când aceştia vor avea posibilitatea să îşi cumpere o casă aici, atunci ei vor veni în ţară. Pentru tineri nu au făcut nimic. Toţi dorm. Trebuie să fie o implicare şi pentru tineri în această ţară“, a spus Costel Cătălin Pascu, de 40 de ani.

„Vrem să ne scape de comunism“ şi „să intrăm în Spaţiul Schengen“

Alţi craioveni au mari aşteptări de la preşedinte. „Vrem ca, în primul rând, să ne scape de comunism! Vrem să stopeze furturile de la stat. Dacă nu se poate să le oprească 100%, măcar să le împuţineze. Să aibă grijă de sistemul de sănătate. Să ţină cont că nu sunt medicamente în spitale, iar dacă sunt, se dau pe sub mână. Şi nu ştiu dacă statul nu are bani de medicamente sau dacă banii se duc în alte părţi, în alte buzunare“, a spus Ioana Pencu, din Craiova.

Ioana şi Marin Pencu (Foto: Ramona Olaru)



„În primul rând, vrem să intrăm în Spaţiul Schengen. Să le dea drumul românilor să plece în toată lumea. Ne mai aşteptăm ca în cei cinci ani de mandat să ridice nivelul de trai al românilor, că o duc foarte greu. Cei care au pensiile sub 1.000 de lei o duc foarte greu. În al doilea rând, să se uite la cei care lucrează şi la cei care au lucrat 30 de ani, cu carte de muncă. Ei trebuie să iasă cu pensie mai mare decât cei care nu au lucrat deloc sau au lucrat mult mai puţin, dar primesc de la stat 600 – 700 de lei“, a spus Marin Pencu.



„Suntem mulţumiţi de preşedintele actual şi sperăm să continue. Vrem normalitate şi să fim acceptaţi de toată lumea, oriunde ne ducem. Inclusiv în străinătate. Vrem să fim recunoscuţi ca oameni de bună credinţă şi înţelegere. Sper să intrăm în Spaţiul Schengen. Ne dorim foarte mult să circulăm liber, fără vize, să vizităm, să muncim. De ce nu?“, a spus Elena Maria Doixan.

„Preşedintele să asigure un viitor mai bun pentru copiii noştri“

Un cuplu de tineri care a mers la urne să şi exercite dreptul de vot a spus ce aşteaptă de la preşedintele ţării. „Ne aşteptăm la cinste, la multă cinste de la noul preşedinte. Ne aşteptăm la lucruri mai bune“, a spus Gigi Croitoru, de 43 de ani.



„Aşteptăm ca preşedintele să asigure un viitor mai bun pentru copiii noştri. Să trăiască, să se dezvolte într-o ţară normală. Într-o ţară europeană“, a spus Claudia Croitoru, de 40 de ani.

Claudia (40 de ani) şi Gigi Croitoru (43 de ani) (Foto: Ramona Olaru)



Încă un tânăr din Craiova care a votat îşi doreşte o Românie fără hoţi şi fără „penali“. „Aştept de la noul preşedinte să nu mai fie hoţi şi penali în parlament. De fapt, aştept o Românie fără penali în funcţii publice“, a spus D.G., de 38 de ani.