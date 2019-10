Cum s-a văzut „Artist Awards Show” de la Craiova (GALERIE FOTO)

Despre Artist Awards Show de la Craiova. Las la o parte ceea ce putea sa plătească Primăria Craiova cu cei 120.000 de euro dați pe montarea scenei uriașe din centru. Nu remarc nici faptul ca show-ul a fost organizat chiar in debutul campaniei electorale… O fi doar vreo coincidenta? Dar vreau sa analizez show-ul în sine.

Cum am văzut eu The Artist Awards:





















1Sunetul, luminile și efectele de scenă au fost la superlativ;

2. Mulți dintre așa-zișii artiști cântă jalnic LIVE, iar când spun JALNIC, nu exagerez;

3. „Vedeta” Smiley nu a venit să își ridice premiul;

4. Carla’s Dreams nu a putut să articuleze nici măcar o propoziție. Vorbea cu mare dificultate, fără a fi coerent. Când a început să cânte Live – praf!

5. Alta vedeta de sezon, Irina Rimes, a urcat pe scenă complet nefardata, copiind astfel o actrița de la Hollywood… La prestația LIVE nu s-a ridicat prea sus;

6. Delia cântă bine LIVE, dar aseară a interpretat, impreuna cu sora ei, o piesa dedicată Craciunului… ;

7. Cristi Minculescu, Valter si Boro nu au cantat(mi-ar fi plăcut sa ii ascult), dar au avut bunul simt sa vina sa ridice premiul acordat;

8. Surprizele placute ale serii au venit de la Antonia și de la solista de la Vanotek (nu stiu cum o cheamă, dar canta super melodia Cherry Lips). Au voci bune, care au sunat foarte bine LIVE, pe scena din Craiova! Felicitări! Aaa, era sa uit: si BUG Mafia s-a auzit ok „in direct”;

9. Despre organizare: prezentatorii nu au stiut sa anime audienta, intre acordarea de premii erau pauze prea mari etc.

10. Despre participanti: public numeros, mulți tineri, mulți copii cu părinți, mulți alții care te făceau sa stai cu mana pe portofel. Dar, in general, publicul s-a comportat civilizat. Sau asa am crezut eu atunc. Tinerii au cantat si au dansat, impreuna cu artiștii. Atmosfera a fost super! Daaaaar, vedeți in pozele de la final ce au lăsat in urma lor… Peturi, cutii de suc, cutii de bere îndoite, mult gunoi (panglicile si confetti nu le aparțin spectatorilor. Acelea au fost aruncate in timpul show-lui, de către organizatori), multa mizerie… Credeam că generațiile tinere sunt altfel… Credeam ca au invatat cum sa se comporte la un concert. Credeam că au alte mentalități privind curațenia… Dar pozele vorbesc de la sine, din păcate!!! Ce-i drept, la un astfel de eveniment nu au fost asigurate de primărie, de organizatori, coșuri suplimentare de gunoi, dar asta nu e o scuza pentru comportamentul spectatorilor…

P. S. Am pătruns in mijlocul mulțimii, pana in apropierea scenei, insotita de trei copii/adolescenți. Niciunul nu a aruncat vreun gunoi pe jos.

Să ne învățăm copiii sa fie civilizați!! Ei sunt România de azi si de mâine!..