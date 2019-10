Craiova este gazda unui show muzical de amploare. Prima ediție a premiilor muzicale și de online The Artist Awards are loc pe 11 și 12 octombrie, în Piața Mihai Viteazu din Craiova.

Evenimentul este organizat de Opera Română Craiova, la propunerea Global Records. Potrivit datelor de la Global Records, transmise GdS, ar fi vorba de 250 de persoane – artişti de top din industria muzicală, specialişti, producători, oameni de media şi influenceri.

Spectacol de lumini si sunet, in centrul Craiovei

Show-ul muzical a debutat vineri seara. Cei prezenti au putut urmari evenimentul pe un ecran urias montat in partea din fata a scenei, precum si in mijlocul acesteia.

Atmosfera din prima seara a show-ului muzical The Artist Awards, organizat la Craiova

Vineri seara, printre cei care au urcat pe scena s-au numarat 5Gang, Noaptea Târziu, Alvarez, Iuliana Beregoi, Alina Eremia, Minelli și DJ-ul Burak Yeter.

Spectatorii au izbucnit frenetic atunci cand pe scena a urcat vlogger-ul craiovean Shelly, fondatorul trupei 5Gang.

Premiile de la The Artist Awards se acorda pentru cel mai bun artist TV, cea mai bună voce feminină, cea mai bună voce masculină, cea mai bună melodie pop, dance. Dar şi pentru cea mai buna melodie rock, cel mai bun videoclip, cel mai bun DJ etc.

1 de 6

Ce artisti urca pe scena sambata, la The Artist Awards

Sambata, 12 octombrie, artiștilor le vor fi acordate premii pentru mai multe categorii. Iata categoriile, asa cum vor fi prezentate in show: The Artist, The Artist on TV, Best Female, Best Male, Best Song. Mai sunt: Best Pop Rock, Best Dance, Best Video, Best DJ Act, Best Production Artist, Best Collaboration.

De altfel, sambata, 12 octombrie, inceoand cu ora 17:00, vor fi sărbătoriți artiștii care „vor aduce la Craiova show-uri special create pentru The Artist Awards”, informeaza Primaria Craiova. Sunt asteptati sa urce pe scena in aceasta seara Antonia, Delia, Carla’s Dreams, Cristi Minculescu & Valter & Boro. Vor urca si alti artisti: Pacha Man, Florian Rus, Killa Fonic, INNA, Irina Rimes și Vanotek.

Evenimentul se incheie sambata seara cu un concert al celor de la BUG Mafia.

Montajul scenei si alte cheltuieli prilejuite de acest eveniment muzical costa 120.000 de euro. Banii sunt suportati din bugetul Primariei Craiova. Cazarea artistilor costa 70.000 de lei.