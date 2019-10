Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) informeaza pe site-ul propriu ca vremea se va incalzi semnificativ in acest weekend. Vom avea parte de temperaturi in crestere in toata tara, transmite ANM.

Un val de aer cald strabate sudul tarii. „Vestile sunt foarte bune pentru weekend, pentru ca vremea va fi predominant frumoasa in toata tara. Se va incalzi. Maximele de sambata vor fi intre 17 si 25 de grade Celsius. Iar cele minime vor fi intre 3 si 15 grade”, informeaza meteorologul de serviciu de la Administratia Nationala de Meteorologie.

Temperaturile continua sa creasca, la fel cum s-a intamplat si zilele trecute. In unele zone se inregistreaza temperaturi de vara.

Prognoza ANM. Temperaturi ridicate in Sudul Olteniei

Duminică, valorile termice vor continua să crească. Astfel că vremea va fi mult mai caldă decât în mod obişnuit pentru această dată din an în cea mai mare parte a ţării. Astfel, temperaturile maxime depășesc 20 de grade în mare parte din ţară și ajung la 27 de grade la Drobeta și Giurgiu.

Temperaturile cele mai ridicate sunt anuntate in Sudul Olteniei si al Munteniei. Datele au fost furnizate de ANM, printr-un mesaj video postat pe site-ul institutiei.

Cerul va fi variabil spre senin, iar vântul va sufla slab şi moderat.

În Bucureşti, vremea se va menţine predominant frumoasă. Vremea va deveni mult mai caldă decât în mod obişnuit pentru această dată din an. Dimineata vor fi intre 8-10 grade. Temperatura maximă va fi de 26-27 de grade, si in Capitala. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla în general slab.