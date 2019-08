Augustin Jianu, fost ministru al Comunicațiilor, s-a retras din PRO România

Augustin Jianu, fostul ministru al Comunicaţiilor în Guvernul Grindeanu, a decis să se retragă din Pro România.

„Cu părere de rău, din motive personale, am decis să mă retrag din proiectul politic PRO România. Rămân în continuare un simpatizant al lui Victor Ponta pe care îl consider cel mai capabil politician pe care îl are România în prezent.

Promit să le fiu alături foștilor mei colegi de partid cu sprijin de specialitate în domeniul transformării digitale, în situația în care este necesar.

Vă mulțumesc tuturor celor care mi-ați acordat votul în 26 mai. Vă promit că și în calitate de cetățean privat voi lupta pentru un viitor mai bun pentru România”, a fost mesajul lui Augustin Jianu, transmis pe Facebook.