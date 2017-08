» SCM Craiova și CSM București luptă pentru Supercupa României

Duminică va debuta noul sezon din handbalul feminin românesc. De la orele 11.00 și 16.00 vor avea loc primele două jocuri din Liga Națională, iar seara, de la ora 20.00, CSM București și SCM Craiova vor lupta pentru primul trofeu al sezonului 2017-2018. Meciul se va disputa în Sala Polivalentă și va fi transmis de TVR2. CSM București este campioana și totodată câștigătoarea Cupei în sezonul trecut. În finala Cupei României, „tigroaicele“ de la CSM București au învins pe SCM Craiova, cu scorul de 33-21.

Meciul de duminică va fi primul oficial pentru Cristina Neagu în tricoul campioanei României. Bucureștencele pornesc favorite în confruntarea cu SCM Craiova, dar antrenorul Bogdan Burcea și jucătoarele oltence merg să-și joace șansa.

Burcea: Campioana mai are de muncă la omogenitate

Antrenorul principal al formației craiovene a spus că a urmărit la lucru pe CSM București în amicale și că echipa campioană mai are de lucrat din punct de vedere al omogenității, iar acest lucru poate fi speculat de elevele sale. „Putem încerca să facem surpriza. Este un trofeu pus în joc, o competiție care trebuie respectată. Întâlnim o echipă fabuloasă, vom încerca să ne ridicăm la nivelul lor și să ieșim mulțumiți de prestația tehnico-tactică și din punct de vedere al atitudinii. Campioana nu evoluează în acest moment la cel mai bun nivel, mai au de muncă și ele, cel puțin din punct de vedere, al omogenității. Se vede că atât apărarea, cât și atacul, ținând cont de sportivele deosebite pe care le au în componență, nu sunt la nivelul așteptat de toată lumea. Vom încerca să ne folosim de acest lucru, și dacă reușim o supriză, vă dați seama, va fi fericire mare. Obiectivul pentru acest meci este de instruire. Dacă din acest lucru va ieși și un rezultat pozitiv ar fi extraordinar“, a spus Bogdan Burcea.

Craiova și-a păstrat vedetele

Chiar dacă CSM București evoluează în Liga Campionilor și are un buget mult mai mare decât al oltencelor, Craiova are atuul că a reușit să-și păstreze vedetele, iar principalele jucătoare din lotul SCM, portarul Yulia Dumanska, Valentina Ardean Elisei și Cristina Zamfir au mărturisit că nu renunță la luptă dinainte și că vor încerca să facă un meci cât mai bun. „În sport se poate orice! Pe teren se joacă handbalul, nu ne interesează bugetele. Muncim și ne dorim foarte mult să avem rezultate pozitive. CSM are jucătoare foarte bune, și noi la fel, avem o echipă foarte bună. Omogenitatea contează foarte mult. Vom vedea“, a spus Valentina Elisei. „Va fi un meci foarte tare, CSM are jucătoare valoroase. Noi ne dorim să facem un joc bun, pentru asta muncim zi de zi la antrenament. Meciul începe de la 0-0, ne dorim să jucăm ca o echipă. Am văzut câteva meciuri de pregătire ale celor de la CSM București. Joacă bine. Noi suntem foarte motivate. Sper să îmi ajut echipa și am încredere în fete“, a completat-o Yulia Dumanska. Cristina Zamfir vrea ca ea și colegele sale să iasă de pe teren cu fruntea sus la finalul meciului de duminică seara.

„Ne dorim foarte mult să facem un joc foarte bun, așa cum ne-am pregătit. Nu plecăm învinse dinainte. Am văzut CSM-ul. Nu are nevoie de prea multe comentarii. Toată lumea știe ce echipă au. Ne dorim să ieșim cu fruntea sus de pe teren. Importantă este unitatea grupului, nu numele“, a spus cea mai bună marcatoare din Liga Naţională în sezonul trecut.