» Tenis: Marina Erakovic, adversara Simonei Halep în primul tur la Wimbledon

Jucătoarea neozeelandeză Marina Erakovic, venită din calificări, va fi adversara româncei Simona Halep în runda inaugurală a turneului pe iarbă de la Wimbledon, al treilea de Mare Șlem al anului, care va debuta luni, la All England Club din Londra, scrie Agerpres.

Cele două jucătoare s-au înfruntat o singură dată, în 2015, la US Open, în primul tur, Erakovic (29 ani, 129 WTA) abandonând la scorul de 6-2, 3-0 pentru Halep. Halep (25 ani, numărul doi mondial), finalistă anul acesta la Roland Garros, a jucat o semifinală la Wimbledon, în 2015, anul primei ei finale de la Paris, iar anul trecut s-a oprit în sferturile de finală. Într-un posibil sfert de finală, Halep ar putea să joace cu britanica Johanna Konta. Dacă va trece de primul tur, Halep o va înfrunta pe învingătoarea dintre britanica Laura Robson și brazilianca Beatriz Haddad Maia, iar o posibilă adversară în optimi ar fi rusoaica Elena Vesnina. Simona Halep, a doua favorită la Wimbledon, are două victorii pe iarbă și un eșec în acest an, după ce s-a oprit în sferturi la Eastbourne, fiind învinsă joi de daneza Caroline Wozniacki, cu 5-7, 6-4, 6-1. În primul tur la Wimbledon, Monica Niculescu (29 ani, 51 WTA) o va înfrunta pe Magdalena Rybarikova (Slovacia), o jucătoare de 28 de ani, aflată pe locul 85 în lume. Sorana Cîrstea (27 ani, 62 WTA) o va întâlni în primul tur pe olandeza Kiki Bertens (25 ani, 24 WTA). Irina Begu (26 ani, 69 WTA) o va avea ca adversară pe britanica Naomi Broady (27 ani, 108 WTA), în premieră, în timp ce Ana Bogdan (24 ani, 114 WTA), care pentru prima oară a intrat direct pe tabloul principal la un turneu de Mare Șlem, o va întâlni pe chinezoaica Ying-Ying Duan (27 ani, 64 WTA). Posibilele sferturi de finală se prezintă astfel: Kerber — Kuznețova, Karolina Pliskova — Wozniacki, Cibulkova — Svitolina, Konta — Halep. Germanca Angelique Kerber, liderul mondial și finalistă anul trecut la All England Club, începe parcursul contra unei adversare din calificări, americanca Irina Falconi.