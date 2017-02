» Victorie de moral înaintea Cupei României pentru SCM-U

După o serie „neagră“ de șase înfrângeri consecutive echipa masculină de baschet SCM-U Craiova a reușit sâmbătă să-și adjudece victoria, scor 91-72 (12-24, 30-15, 22-23, 27-10), în confruntarea de pe teren propriu cu vicecampioana BC Mureș.

Jucătorii olteni, bucuroși că au spart ghinionul, după ce în partidele din acest an pierduseră mereu la limită, au sărbătorit cu fanii la final de parcă ar fi câștigat un trofeu. La rândul lor, suporterii cred că de acum încolo Travis Bureau și colegii săi vor face meciuri mult mai bune. „Batem pe Steaua“, au scandat fanii, făcând referire la meciul de Cupă de mâine (ora 18.00), când SCM-U Craiova va înfrunta Steaua, în sferturile de finală ale turneului Final 8, găzduit de Sibiu.

„Ne trebuia această victorie! Așa arată o victorie clară a Craiovei și sper că de acum înainte o vom ține tot așa“, a spus căpitanul echipei SCM-U, Cătălin Burlacu. „Nu îmi vine să cred că am spart gheața, după ce în ultimele meciuri am fost foarte aproape să învingem, dar nu reușeam“, l-a completat Vlad Șolopa, în timp ce americanul Darius Hargrove, principalul marcator al oltenilor în partida cu Mureșul, este de părere că formația olteană merită să fie mult mai sus în clasament: „Este un succes important pentru noi, mai ales că am avut o serie de evoluţii bune, însă am pierdut. Am avut un meci greu, dar am arătat că locul nostru nu este aici şi merităm să fim mult mai sus în clasament“.

În meciul cu BC Mureș, antrenorul Vladimir Vuksanovic a mizat pe jucătorii: Hargrove (25 puncte), Abrams (21), Lee (19), Burlacu (8), Tylor (6), Bureau (4), Şolopa (5), Aktaş (3).

După a cincea victorie stagională, Craiova se află pe locul 10, penultimul, iar în ultima rundă a returului va înfrunta tot Steaua, acasă, pe 25 februarie.