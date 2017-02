» Pandurii, misiune dificilă în fața liderului

Pandurii Târgu Jiu întâlnește astăzi, de la ora 17.30, în deplasare, pe FC Viitorul, liderul la zi din Liga I, partida contând pentru etapa a 23-a. Chiar dacă sunt conștienți că șansele de a obține un rezultat pozitiv în fieful trupei lui Gică Hagi sunt destul de mici, gorjenii cred că pot da peste cap calculele hârtiei. „Încă de la primul meci am reuşit un rezultat de moral, care ne dă încredere. În amicale am închegat o formaţie, o familie unită. Avem încredere în forţele noastre. Vrem să avem atitudine la fel ca şi la meciul cu Poli Iaşi. Înaintea meciului din etapa trecută ne vedeau toți out-sideri, însă pe teren am avut şi şansă, iar până la urmă este important rezultatul final. Acum pornim cu mult entuziasm. Nu este o diferenţă între meciul acesta, cu Viitorul, sau cel cu Concordia. Mergem cu încredere. Nu vor avea meci uşor cu noi băieții lui Hagi. Apoi, la fel de important va fi şi meciul cu Concordia. Dacă facem un rezultat mare, o să avem moral bun cu Chiajna“, a declarat antrenorul gorjenilor, Flavius Stoican.