» Criză de sânge în spitale – Centrul de Transfuzie are nevoie de personal și aparatură nouă

Sute de bolnavi din toată Oltenia așteaptă zilnic pe patul de spital sângele de care le depinde viața. Nu de puține ori, operațiile sunt amânate sau medicii din Centrul de Transfuzie Sanguină sunt puși în situația în care să aibă o singură pungă de sânge și mai mulți bolnavi în stare gravă, între care trebuie să aleagă. O realitate cruntă, care poate să fie schimbată numai prin implicarea comunității, așa cum se întâmplă în alte țări, prin creșterea numărului de donatori. Pe de altă parte, Centrul Regional de Transfuzie Sanguină Craiova are nevoie de aparatură nouă, dar și de personal medical.

A leargă din spital în Centrul Regional de Transfuzie Sanguină Craiova și înapoi. Un du-te-vino mânat de faptul că viața celui drag aflat pe patul de spital atârnă de o pungă de sânge. Ionela știe ce înseamnă. A trecut prin asta când mama sa, bolnavă de cancer, a fost internată în spital. Cuprinsă de disperare, ar fi făcut orice să facă rost de sângele de care mama ei avea nevoie. „Când medicul îți spune că este nevoie de sânge urgent și că în spital nu au de unde să îți dea, te miri de unde să faci rost și te cuprinde panica. Numai dacă ești în acea situație îți poți da seama. Alergam zilnic de la spital la Centru să găsesc donatori. Mi-am adus prietenii, rudele, colegii. Altfel nu aș fi avut nici o șansă. E inuman să treci prin așa ceva, dar, din păcate, aceasta este realitatea“, spune Ionela. În vorbele ei se regăsec însă majoritatea aparținătorilor care au pe cineva în spital și pe care medicul îi anunță că trebuie să facă rost de sânge.

„Avem un număr extrem de mic de donatori comparativ cu nevoia de sânge“

Centrul Regional de Transfuzie Sanguină Craiova, aflat chiar în curtea Spitalului Județean, este locul unde zilnic vin să doneze sânge, de cele mai multe ori, cunoștințele celor bolnavi. Criza de donatori este în această perioadă mai acută ca oricând. Vara, în perioada concediilor, puțini donatori mai trec pragul Centrului. Luna aceasta doar 504 oameni au venit să doneze sânge. Ca să acopere solicitările din partea spitalelor, medicii din centru spun că ar trebui ca lunar să vină peste 1.200 de donatori. „Este perioada concediilor și foarte puțini mai vin să doneze. Avem un număr extrem de mic de donatori comparativ cu nevoia de sânge, contrar acțiunilor de promovare pe care am încercat să le facem. Oamenii nu mai vin să se adreseze direct Centrului. Am încercat să organizăm colecte mobile, să mergem noi la ei, la locul de muncă, dar și acolo au fost donatori puțini“, explică dr. Adriana Turculeanu, directorul Centrului Regional de Transfuzie Sanguină Craiova.

„Concentratul trombocitar, unul dintre componentele sanguine la care suntem deficitari“

Cea mai mare problemă este la masa eritrocitară. Foarte puțini oameni pot să doneze. Se întâmplă ca medicii și aparținătorii să anunțe că au nevoie și nimeni să nu poată dona. „Noi recoltăm sângele într-o punguță, de acolo el începe să fie prelucrat și se obțin alte componente saguine: plasmă, trombocite, masă eritrocitară. Concentratul trombocitar este unul dintre componentele sanguine la care suntem deficitari și toată lumea este nemulțumită că nu îl dăm când îl solicită. Acesta nu se poate lua de la orice donator. Trebuie să fie un donator fidelizat și să stea o anumită perioadă de timp ca sângele lui să treacă prin acel sistem din care se obține concentratul trombocitar. Se întâmplă ca medicii și aparținătorii să spună că au făcut comandă de zile bune și nu au primit, dar din cauză că donatorii sunt puțini trecem prin această situație“, susține dr. Adriana Turculeanu.

„Noi trebuie să avem un stoc, legislația nu spune cât trebuie să fie acel stoc“

Sunt și situații de urgență în care la Centrul de Transfuzie nu se găsește sângele de care depinde viața bolnavului. „Noi trebuie să avem un stoc, legislația nu spune cât trebuie să fie acel stoc, dar încercăm să avem ceva din fiecare tip de produs, mai ales la sfârșitul săptămânii. Săptămâna trecută am avut o situație în care am «disputat» două concentrate trombocitare: una am dat-o la urgență la Spitalul «Filantropia», cealaltă la Spitalul Județean Craiova. Mai avea nevoie un pacient, dar nu am mai avut, am solicitat la celelalte centre din regiune, dar nu au avut nici ei. Abia a doua zi am găsit la Vâlcea“, spune directorul Centrului.

Transportul unităților de sânge între centre, o problemă

Probleme apar și la trans­portul unităților de sânge între centre. „În momentul în care solicităm o unitate de sânge, legislația spune că salvarea trebuie să facă transportul, dar pot să apară probleme dacă atunci nu este liberă nici o salvare. De multe ori, din motive economice se duc să ia comanda în momentul în care transportă un pacient. La nivelul Centrului nu avem voie să asigurăm transportul. Noi găsim sânge în alte centre și anunțăm salvarea, iar cei de acolo trebuie să se organizeze să ducă unitatea de sânge respectivă. Situația este delicată“, adaugă dr. Adriana Turculeanu.

Este nevoie de medici, dar și de asistente bine pregătite

Mulți dintre donatori care ajung în centrul din Craiova se plâng de faptul că așteaptă prea mult până li se recoltează sânge. Problema este pusă pe seama personalului insuficient, dar și pe faptul că anumite proceduri trebuie respectate și necesită timp. „Oamenii trebuie să înțeleagă că este obligatoriu să respectăm anumite proceduri care țin de siguranța actului medical. Donatorul trebuie să fie înregistrat. Identificarea trebuie să fie unică. După aceea merge să i se facă unul dintre testele obligatorii înainte de donare. Dacă trece de aceste teste, merge la medicul din centru care îl examinează, completează un chestionar și medicul hotărăște dacă i se poate recolta sângele. Toate aceste etape trebuie respectate. La consultație avem doi medici, doar unul este cu normă întreagă. Dacă mergem să facem și colectă pe teren rămâne doar unul în centru și apare o situație neplăcută“, explică directorul Centrului Regional de Transfuzie Sanguină Craiova.

Conducerea spune că a solicitat să fie scoase posturi la concurs, dar nu s-a rezolvat încă situația. O altă problemă este pregătirea asistenților medicali din Centrul de Transfuzie. Mulți dintre aceștia nu au pregătire în medicină de laborator. „Am făcut nenumărate solicitări la Institutul Național de Hematologie, dar cei care aprobă organigrama sunt cei de la Ministerul Sănătății și acolo se întârzie, mai ales că se tot schimbă miniștri. Avem nevoie de asistenți, prefer asistenții de laborator pentru că există un deficit din acest punct de vedere la nivelul Centrelor de Transfuzie. A fost un hiatus în nivelul de pregătiere, majoritatea au făcut medicină generală, școala de laborator s-a desființat și acum se face un fel de supraspecializare, sunt cursuri organizate de Școala Națională de Perfecționare. În centru avem nevoie și de asistenți generaliști, dar și de cei specializați în munca de laborator. O incompatibilitate de grupă poate să ducă la pieredera vieții pacientului în câteva minute. Avem 17 cadre medicale, în domeniul laboratorului cu pregătire avem însă doar doi, iar în curs de pregătire încă trei“, declară dr. Adriana Turculeanu.

„Unele aparate au peste 20 de ani vechime“

Centrul Regional de Transfuzie Sanguină Craiova are mare nevoie și de aparatură nouă. Unele dintre aparatele pe care se lucrează au mai bine de 20 de ani de vechime. „Cei care au fost în trecut în acest centru au achiziționată aparatură. Numai că aceste aparate s-au învechit. Unele au peste 20 de ani vechime. Sunt aparate care se numesc hemomixere și care ne ajută foarte mult ca sângele să fie omogenizat, să nu se coaguleze. Acestea sunt de 15 ani în centru și ar trebui înlocuite. În laborator este foarte important să lucrezi cu aparate performante pentru că nu este suficient să determini grupa, trebuie să faci determinarea anticorpilor la pacienții care au făcut foarte multe transfuzii, ori dacă ai un aparat performant, automat toate acestea se fac mult mai bine, în mai multă siguranță“, explică directorul Centrului.

„Ceea ce au făcut cei doi angajați a fost o găinărie“

În urmă cu o lună și jumătate, Centrul de Transfuzie Sanguină Craiova a fost implicat într-un scandal în care s-a vorbit despre mită și despre faptul că doi angajați ar fi dat sânge aparținătorilor contra unor sume de bani. Se pare că cei doi s-au folosit de funcțiile deţinute „pentru satisfacerea intereselor personale, imediate şi materiale“, vânzând cu 50 sau 100 de lei o unitate de sânge (400 ml). Conducerea Centrului de Transfuzie spune că „ceea ce au făcut cei doi angajați a fost o găinărie“ și cere donatorilor să nu uite că fiecare dintre ei poate să salveze o viață.

„Implicarea autorităților este foarte importantă“

Totodată, medicii care lucrează aici spun că fără implicarea comunității și a autorităților locale situația nu se poate schimba. „Este vorba și de mentalitate. Am încercat în Craiova să mergem noi la donatori, nu să îi așteptăm la Centru. Dar implicarea autorităților este foarte importantă. Avem un autobuz, este de fapt un centru mobil de donare, are toată aparatura adecvată și am vrut să mergem să recoltăm sânge în oraş, dar pentru asta avem nevoie de aprobarea și susținerea autorităților. Am făcut cereri și în noiembrie, dar nu am avut nici o soartă de izbândă. Sperăm ca în final să reușim să facem acest lucru“, conchide dr. Adriana Turculanu.