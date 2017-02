» Medici de poveste: Dr. Mirela Siminel, neonatologul care a salvat mii de copii

Este îngerul păzitor pentru mii de copii pe care i-a salvat când nimeni nu le mai dădea nici o şansă. Mirela Siminel (foto) este medic neonatolog și zilnic luptă pentru viața micuților născuți prematur. Mulți dintre ei nu cântăresc nici măcar un kilogram și numai priceperea medicului și o minune fac diferența între viață și moarte în aceste cazuri.

Doctor de suflete, Mirela Siminel, șefa Clinicii de Neonatologie din cadrul Spitalului „Filantropia“ din Craiova este „îngerul salvator“ a mii de copii. În spatele ochiilor ei verzi și a privirii calde, descoperi o poveste de viaţă care te inspiră şi îţi redă credinţa. Este unul dintre cei mai iubiți medici. Asta pentru că în fiecare oră primește în brațe un copil aproape mort și îl redă prinților pregătit să intre în viață. Datorită profesionalismului său, mulți părinți își sărută înainte de culcare copilul sănătos și voinic. „Dacă nu ar fi fost doamna doctor Siminel, acum nu mai aveam copilul în brațe…“, spun mulți părinți. A ridicat aproape de la zero Clinica de Neonatologie. Zi și noapte o găsești acolo, lângă incubator, le zâmbește micuților, dintre care unii au mai puțin de un kilogram. Ea le redă puterea de a lupta pentru viață, iar părinților dorința de merge mai departe.

„Dacă m-aș naște încă o dată, aș face același lucru“

În România, zece la sută dintre copii se nasc înainte de termen, iar numărul lor creşte de la an la an. Neonatologia este o specializare grea, pe care puțini medici o mai urmează, iar mulți dintre ei aleg să plece să lucreze în străinătate. La început, și dr. Siminel se temea să lucreze cu cei mai mici pacienți. „Pentru mine, neonatologia a fost un lucru de care prima dată m-am speriat. Am avut o perioadă în care pur și simplu stăteam lângă incubator și mă uitam la copii, le studiam mișcările, comportamentul. Am dragoste foarte mare pentru acești copii. Dacă m-aș naște încă o dată, aș face același lucru. Sunt destul de mulți copii cu risc, care au avut probleme la naștere și care au nevoie de ajutor. Eu fac parte dintr-o „ceată de îngeri“, alături de mine sunt colegii mei care luptă pentru viața micuților“, a spuns dr. Mirela Siminel.

„Au fost cazuri în care am simțit că Dumnezeu mi-a dat acel copil înapoi“

De sărbători, telefonul doctoriței Siminel sună într-una. Copiii care acum trăiesc datorită ei sau părinţii lor îi transmit doctoriţei toată recunoştinţa lor. Unuia dintre ei, atunci când s-a născut, nu îi bătea inima. După o lungă resuscitare, a fost adus la viață. Acum are doi ani si jumătate, este perfect sănătos și de câte ori are ocazia trece la „doamna doctor“ să îi mulțumească că i-a dat zile. „Au fost cazuri în care efectiv am simțit că Dumnezeu mi-a dat acel copil înapoi. Am avut un copil care s-a născut fără cord, adică avea inimă, dar nu bătea. Era complet palid. L-am resuscitat, a fost cea mai grea resuscitare din cariera mea, cumva am depășit ghidurile și protocoalele din neonatologie, dar am simțit că nu trebuie să mă opresc. L-am salvat, deși a avut o patologie de cordon destul de rară, practic se rupsese cordonul ombilical și cursese sângele din el. S-a externat la zece zile de la naștere. A fost urmărit ecografic, neurologic și oftalmologic și am avut marea bucurie să nu aibă nici o problemă“, a povestit medicul, cu lacrimi în ochi.

A reformat și dotat Clinica de Neonatologie

Pe lângă îndârjirea cu care luptă să salveze vieți, dr. Siminel s-a zbătut să doteze clinica cu aparatură și să sprijine personalul medical să se specializeze. În plus, a pus în funcțiune aparatura care până atunci nu fusese folosită. Acum, peste 200 de copii sunt tratați în clinică lunar. „O parte din aparatură a venit în spitalul nostru în 2008, odată cu modernizarea maternităților. Numai că existau probleme cu stația de oxigen, cu rețeaua de țevi, de aer comprimat. A trebuit să le refacem pe toate. Încet, am adus și alte aparate. Copiii care aveau nevoie de suport respirator, înainte erau transferați, în primele 24 de ore, la Spitalul Județean Craiova, acum extrem de rar se mai trimit acolo, poate unu sau doi copii pe an“, a explicat dr. Mirela Siminel.

Terapia Intensivă pentru bebeluși, fără bani de la MS

Maternitatea, și implicit Neonatologia Spitalului Municipal „Filantropia“, are, conform legii, nivel de competență II, nivelul III fiind cel mai înalt. Pentru că este de nivel II, Secția de Neonatologie – Terapie Intensivă nu primește finanțare de la Ministerul Sănătății (MS). Șefa clinicii spune că a făcut nenumărate demersuri prin care a cerut bani de la MS, dar au rămas fără rezultat. „Bani primim de la spital. La maternitățile de tip III există finanțare și de la MS. Terapia Intensivă este o foarte mare consumatoare de bani. De exemplu, săptămâna trecută am avut un caz grav, la care am folosit sute de seringi, cel puțin trei catetere (tuburi prin care sunt introduse/eliminate lichide în/din organism – n.r.) și multe alte materiale sanitare. În plus, este nevoie și de medicație specială. Am făcut tot felul de demersuri și note de fundamentare către MS și comisiile de specialitate, dar nu s-a rezolvat problema“, atrage atenția medicul.

„Important este ceea ce rămâne după tine“

Dr. Mirela Siminel este și unul dintre puținii specialiști din Oltenia care face ecografie neonatală. Pentru că înainte în zona noastră nu existau specialiști de acest fel, părinții erau nevoiți să meargă cu micuţii la București sau în alte orașe. „Doamna doctor Coleta de la Spitalul Județean Craiova mai făcuse pregătire. Ca să învăț, mă trezeam și la trei noaptea și făceam ecografii copiilor. Nu este o investigație nocivă. Fiind nevoie de urmărirea copiilor cu risc, m-am gândit că trebuie să le dăm o șansă și în Craiova. Printr-un proiect am obținut un ecograf performant și din 2014 am posibilitatea să fac ecografie la toți copiii cu risc, iar părinții sunt scutiți de drumuri“, a adăugat șefa Clinicii de Neonatologie.

Pe lângă copiii care acum sunt în viață, recunoscători îi sunt dr. Siminel și studenții cărora le-a transmis pasiunea pentru neonatologie. Acum se poate mândri cu medici specialiști pe care i-a format și care, unii dintre ei, lucrează în mari spitale ale lumii. „Medicilor specialiști care au trecut pe lângă mine sper că le-am transmis cât mai multă informație medicală, dar mai ales pasiunea. Am mers pe puterea exemplului“, a mărturisit dr. Mirela Siminel.

Cinci copii sunt acum frați datorită familiei Siminel

Mai presus de orice, Mirela Siminel este însă o mamă de poveste, care consideră că „important e ceea ce rămâne după tine“. Cinci copii o iubesc pentru că acum sunt ai ei. Acești copii sunt frați datorită familiei Siminel, care spune că: „Sunt copiii noștri, minunile noastre“. Împreună cu soțul care a înțeles-o și sprijinit mereu, Petrișor Siminel (Mati sau Tami, cum îi spun micuții), doamna doctor a înfiat cinci copii, care acum au pe cine să strige „mami“ și „tati“.