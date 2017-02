» Mai sunt opt zile: Statul în casă este Favorizarea Infractorului

S-a umplut paharul şi el trebuie să se răstoarne peste ei. În orice ţară cu minimă decență în viaţa publică, „chiar dacă ar avea perfectă dreptate şi totul ar fi curat ca lacrima“, ar retrage actele cu pricina şi ar plasa legile în alt tip de dezbatere. Dar nu, am văzut astăzi revărsându-se peste noi şi mai multă aroganţă, sfidare, ură, pasaj în forţă, înjurături, ameninţări, nume citite de la pupitrul MAI!!! (nu am trăit în comunism, dar vă sună cunoscut?). Orice subtilitate de analiză în momentul de faţă e de prisos: avem de-a face cu un grup infracţional caracterizat, aşezat în fruntea puterii executive care duce bătălia (finală pentru ei) întru acapararea Statului. V-am întrebat ieri şi vă mai întreb o dată dacă vreţi să fiţi sclavi sau cetăţeni?

Orice personalitate publică, artist, sportiv, om de media, de cultură, orice om cu influenţă în România care nu ia poziţie publică zilele acestea este un laș, un nimeni, un profitor al sistemului călduţ în care s-a cocoţat, un complice tăcut al surpării ţării sub ochii lor. La ce bun prestigiul de vedetă într-o ţară care pute, pute, pute până în măduva oaselor?

Urmează miile de membri şi lideri PSD. Nu sunteţi toţi la fel! Nu e războiul vostru! Chiar merită să vă murdăriţi în halul ăsta în ochii colegilor, vecinilor, familiilor şi copiilor voştri? Chiar nu vă gândiţi, cauţionând Răul, că mai devreme sau mai târziu veţi fi aruncaţi la lada de gunoi a istoriei? Chiar merită să vă sacrificaţi viaţa profesională şi prestigiul personal pentru un grup infracţional vremelnic cocoţat în vârful partidului vostru? Câţiva colegi au făcut pasul. Urmaţi-le exemplul! Pentru Dumnezeu, organizaţi alt partid, structuraţi social-democraţia în România altfel, fiţi bărbaţi şi femei cu minimă decență zilele acestea! Refuz să cred că Dragnea&Co e tot ce aveţi mai scump pe lumea asta.

Mai sunt apoi milioanele de români din ţara micilor oraşe şi a mediului rural. Ştiu că vă e frică şi ruşine „de ce zic vecinii“ să ieşiţi în stradă şi că e mai comod de stat la televizor sau like-uit pe facebook ce fac cei din capitalele de judeţ, dar cât poate cântări frica asta în balanţă cu un trai de azi pe mâine în mocirla pe care v-o pregătesc? Banii pe care se pregătesc să îi fure SUNT AI VOŞTRI! Voi vă treziţi cu noaptea în cap să munciţi şi să plătiţi taxele pe care vi le iau cu două mâini pentru petrecerile lor private. Şi voi aveţi primari şi consilieri PSD. Vorbiţi cu ei, paşnic, dar bărbăteşte. Spuneţi în gura mare ce credeţi. Ce dacă sunteţi 5, 10, 20. A ieşi din casă e minimul semn de sănătate de care trebuie să daţi dovadă. Rudele „de la oraş“ nu pot face totul.

Românii din străinătate au un rol major. Suntem mulţi, puternici şi am dovedit că putem răsturna calculele deja făcute de o şleahtă de derbedei de la Bucureşti. Este de neconceput ca la Ambasadele României să se strângă doar 100, 200 de oameni sporadic. Câţi am fost la alegerile din 2014?! Aveţi impresia că nu ne priveşte, că e suficient să stăm călduţ în ţara fiecăruia şi că e problema lor, noi exact de asta am plecat? Suntem vrând-nevrând cel mai mare investitor în România (bune miliarde de euro anual). Ce investitor nesăbuit îşi trimite banii într-o gaură fără fund a hoţilor?

În codul moral al vieţii democratice, statul în casă şi pasivitatea în aceste momente se cheamă Favorizarea Infractorului.

Va fi lung şi greu, şi frig. Nu cedaţi!

Cristian Mureşan – HotNews.ro