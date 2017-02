» Toate concursurile pentru şefi de secţii din Spitalul Judeţean au fost amânate

Toate concursurile pentru desemnarea şefilor unor secţii din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă din Târgu Jiu au fost amânate. Motivul este legat de demisia din funcţia de director medical a doctorului Vasile Stănculete. Acesta a renunţat la post, la finalul săptămânii trecute, la doar câteva zile după ce fusese numit. Directorul medical este prin regulament membru în comisiile de organizare a concursurilor pentru funcţiile de conducere în cadrul secţiilor. În această perioadă ar fi trebuit organizate astfel de concursuri la Secţiile ORL şi Ginecologie, însă au fost amânate. Directorul medical a invocat motive personale în demisie.

„Am avut o discuţie şi a decis să demisioneze din funcţie după numai trei zile. Este o situaţie ciudată, ca după numai trei zile să îţi schimbi părerea. Mi-a spus că este vorba de probleme personale și că doreşte să aibă grijă de familie şi de copil. I-am reproşat că era normal să nu accepte funcţia, dacă tot nu era decis să rămână“, a declarat Tiberiu Tătaru, managerul Spitalului Judeţean de Urgenţă din Târgu Jiu.

Au decis să suspende tot

Vicepreşedintele Consiliului Judeţean Gorj, Ciprian Florescu, a anunţat că Spitalul Judeţean de Urgenţă Târgu Jiu va organiza din nou concursurile abia după ce va fi numit un nou director medical la spital.

„Este o mare problemă demisia domnului director medical Stănculete. Ne duce în imposibilitatea de a organiza aceste concursuri. Am hotărât după ce am aflat de demisia dânsului să renunţăm la procedurile privind organizarea concursului la Secţia Ginecologie. Ar fi trebuit validate comisiile de organizare a concursurilor pentru şefia unor secţii din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă din Târgu Jiu. Nu este o chestiune care ţine de noi. Din păcate, trebuie să amânăm concursul, însă am discutat şi cu preşedintele Consiliului Judeţean Gorj şi am hotărât să nu mai organizăm concursuri pentru şefi de secţii până nu avem o stabilitate la nivelul conducerii Spitalului Judeţean“, a spus Ciprian Florescu, vicepreşedintele Consiliului Judeţean Gorj, instituţie care administrează Spitalul Judeţean de Urgenţă din Gorj.

Vrea directori cu mandat

Totodată, vicepreşedin­tele Consiliului Judeţean Gorj, Ciprian Florescu, susţine că, în perioada următoare, va încerca să restabilească ordinea la Spitalul Judeţean, date fiind numeroasele frământări de la conducerea unităţii medicale.

Florescu doreşte directori cu mandat, pentru ca aceştia să nu poată părăsi oricând şi oricum posturile: „Nu ştiu de ce a plecat din funcţie după trei zile. Nu ştiu dacă au existat sau nu presiuni legate de concursuri. Mie îmi este greu să cred că ar putea apărea demisii fie din interior, fie din exterior. Nu mă hazardez să fac afirmaţii în acest sens, ci mă gândesc la cum să procedăm pe viitor. Un director medical sau un director financiar care vor avea contract de mandat pe o perioadă bine stabilită nu îşi vor da demisia şi nu vor exista supoziţii. Nu comentez mai multe. Noi dorim ca totul să fie organizat transparent şi corect, din punct de vedere al concursurilor“, a menţionat Ciprian Florescu.

Eugen Măruţă