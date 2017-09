» Preşedintele CJ Dolj, la deschiderea anului şcolar la Podari. Primarul Craiovei a mers la două colegii din Bănie

Președintele Consiliului Județean (CJ) Dolj, Ion Prioteasa, a participat, luni, la Școala Gimnazială Podari, la evenimentul ocazionat de începerea noului an de învățământ, context în care a evidențiat rolul autorităților locale în dezvoltarea comunei și în susținerea actului educațional.

„Îmi face o deosebită plăcere să fiu astăzi, la Podari, alături de dumneavoastră – părinți, elevi și profesori – și să vă vorbesc despre unul dintre marile atuuri pe care le avem: învățământul de calitate din Dolj. De-a lungul timpului, județul nostru a oferit țării personalități marcante și cred că este de ajuns să menționăm nume precum Petrache Poenaru, Constantin Brâncuși, Nicolae Titulescu, Marin Sorescu sau, în prezent, profesorul și academicianul Irinel Popescu. De aceea, vreau să vă transmit că învățătura reprezintă cel mai bun instrument pentru ca elevii de astăzi să-și poată construi cu adevărat viitorul. Se impune ca educația să fie întotdeauna pe primul loc, iar dumneavoastră trebuie să perseverați în efortul pe care îl faceți și care, așa cum am văzut, aduce pentru această școală rezultate remarcabile, an după an. O școală a cărei evoluție se înscrie în parcursul amplu de modernizare a comunei Podari – oficial, o localitate din mediul rural, dar una care oferă aceleași condiții pe care le regăsești în orașe.

Este motivul pentru care nici nu ne mai surprinde să vedem relatându-se în mass-media că localitatea dumneavoastră se dezvoltă și apar noi cartiere, marcând reușita unui demers pentru care autoritățile locale și domnul primar Constantin Gheorghiță merită întreaga noastră apreciere. În egală măsură, îl felicităm pentru faptul că, așa cum ne-a obișnuit, își orientează în continuare toată atenția în direcția atragerii de fonduri nerambursabile pentru a rezolva priorități ale comunității, multe dintre ele chiar în domeniul învățământului.

În încheiere, permiteți-mi să adresez sincere gânduri de sănătate și putere de muncă întregului colectiv profesoral, iar elevilor Școlii Gimnaziale Podari să le urez mult succes în noul an de învățământ, an care înseamnă și un nou pas important făcut pe drumul reușitei în viață“, a declarat președintele CJ Dolj, Ion Prioteasa.

La festivitatea organizată la Școala Gimnazială Podari, alături de președintele Consiliului Județean Dolj, Ion Prioteasa, au participat deputatul Ion Călin, primarul comunei Podari, Constantin Gheorghiță, și inspectorul școlar Simona Chiriță.

Şi primarul Craiovei a transmis un mesaj elevilor

Prezent la colegiile Carol I şi Elena Cuza, primarul Craiovei, Mihail Genoiu, a transmis la rândul lui un mesaj elevilor cu prilejul deschiderii noului an şcolar:

“Este o onoare să fiu alături de elevi, profesori și părinți, la deschiderea noului an școlar. Sper că elevii revin cu emoție pe băncile școlii, pentru că fiecare an școlar aduce cu sine momente de neuitat. Pentru următoarele luni, școala va fi a doua casă pentru copii, unde vor descoperi lucruri interesante și vor lega amintiri pentru o viață. Sub atenta îndrumare a dascălilor talentați din Craiova, copiii sunt viitoarea noastră generație de elită, ei sunt cei care ne vor reprezenta orașul oriunde pașii îi vor purta de-a lungul vieții. De aceea, nouă, autorităților locale, ne revine întreaga responsabilitate de a face tot ce ne stă în putință ca elevii să beneficieze de facilitățile unui învățământ de calitate. Pentru Primărie și Consiliul Local învățământul este o prioritate, prin investițiile importante pe care le programăm pentru fiecare unitate școlară, dar și prin grija cu care premiem de fiecare dată excelența în educație, oferind recompense celor mai merituoși dintre elevi și cadre didactice.

La început de an școlar, le doresc succes elevilor și profesorilor deopotrivă și îi asigurăm că, întotdeauna, vor găsi un adevărat sprijin în autoritățile locale. Fie ca școala să le ofere copiilor cele mai frumoase amintiri și le urez tuturor celor implicați în actul educațional să ducă mai departe renumele învățământului craiovean”.