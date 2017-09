» Craiova: Dosar penal pentru vătămare corporală din culpă

C. George, de 49 de ani, din municipiu Craiova, judeţul Dolj, taximetrist, în timp ce conducea, ieri, un autoturism pe B-dul Carol I, l-a accidentat uşor pe C. Ilie, în vârstă de 70 de ani, din municipiu, pensionar, care a traversat strada prin loc nepermis. Polițiștii rutieri prezenți la locul producerii accidentului l-au testat pe conducătorul auto cu aparatul alcooltest, rezultatul indicaând faptul că acesta nu se afla sub influența băuturilor alcoolice. De asemenea, oamenii legii au întocmit pe numele bărbatului de 49 de ani un dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de vătămare corporală din culpă.