» Craiova “ia foc”, la peste 70 de grade Celsius la nivelul asfaltului

O măsurare a temperaturii cu o cameră cu termoviziune și cu un termomilimetru în mai multe puncte fierbinți ale Craiovei demonstrează că orașul fierbe la propriu. Înregistrările făcute cu termomilimetrul arată că la nivelul pavimentului , în Centrul Istoric, ieri la ora prânzului, se înregistrau undeva la 42 – 43 de grade Celsius cu o umiditate de 25%-26% . Pe treptele de la Universitate, unul dintre punctele în care s-au făcut măsurătorile, temperatura înregistrată era de 50-51 de grade celsius, iar la baza acestora temperatura ajungea la o maximă de 62 de grade Celsius. Măsurătorile efectuate , cu termomilimetrul și camera cu termoviziune au arătat valori de 71 de grade Celsius la nivelul asfaltului, în mijlocul străzii A.I Cuza, în dreptul Universităţii.

Mai departe, către zona de parcare, pe capota unei mașinii temperatura înregistrată era la 68 de grade Celsius. Temperaturile precizate de ANM sunt cu câteva grade mai scăzute decât cele reale, înregistrate atât la umbră și mai ales la nivelul solului.

În zonele în care avem paviment și clădiri, cum ar fi Centrul Istoric al orașului, acolo se înregistrau temperaturi de aproximativ 60 -65 de grade Celsius la nivelul pavimentului. O clădire nereabilitată , construită cu materiale vechi înregistra pe fațadă, la ora prânzului 42 de grade Celsius, o valoare aproape egală cu cea aerului.

Măsurătorile au fost efectuate de Adrian Roșca, profesor universitar la Facultatea de Horticultură Craiova. Acesta spune că lipsa de vegetație, starea de canion dată de clădirile înalte și modul de distribuire a străzilor contribuie la acest efect.

„În 2015 iulie ANM anunța că se vor înregistra unele dintre cele mai mari temperaturi. Era destul de cald și am făcut niște cercetări cu camera cu termoviziune în mai multe puncte fierbinți în Craiova. Atunci fără ca ANM să anunțe că ar fi necesară instituirea codului roșu am constat temperaturi mai mari și indice de confort termic mai mare decât cel preconizat. În acel iulie am constatat că ANM nu anunțat cod portocaliu sau roșu și interesant a fost că indicele de confort termic depășea cifra de 80%. Același lucru s-a întâmplat și în 2016, constatând depășiri mult mai consistente de temperatură decât cele comunicate de ANM. Aceasta ne comunică temperatura înregistrată în stații , de termometre aflate într-o incintă închisă, umbrită , la înălțimea la doi metri de sol. Mi-am pus problema oare care este temperatura reală pe care noi o resimțim , care este indicele de confort real pe care îl resimțim ? Ieri (joi, 29.06 a.c.) am măsurat umiditatea și era de 30%, similară celei din țările arabe . La umbră aveam 38 – 39 de grade Celsius și 40- 42-43 de grade Celsius la nivelul pavimentului. Adică temperaturile pe care le resimțim sunt mult mai mari”, a afirmat Adrian Roșca, profesor universitar la Facultatea de Horticultură Craiova.