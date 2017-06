» Teatrul Naţional „Marin Sorescu” din Craiova împlinește 167 de ani de activitate

Teatrul Naţional „Marin Sorescu” împlinește 167 de ani de activitate în slujba teatrului și a culturii românești, astăzi, 29 iunie, în cea de-a treia zi a Festivalului Internațional al Tinerilor Regizori. Certificatul de naștere al teatrului craiovean se regăsește în publicația „Vestitorul Românesc”, din 18 iulie 1850, care publica, sub semnătura lui Gheorghe Chițu acest anunț esențial: « Ziua de 29 iunie 1850 se nota în analele Craiovei cu deschiderea Teatrului ». În acea zi au fost două reprezentații, după cum nota același cronicar, « două comedii originale, Duelurile și Piatra din casă, lucrate una de d. Costache Caragiali și alta de d. V. Alecsandri ». Fondatorii teatrului craiovean sunt Costache Caragiali, refugiat din București, unde era suspect autorităților pentru a fi participat la revoluția de la 1848, însoțit de actorii C. Serghie și C. Mihăileanu. Teatru se mai jucase la Craiova și până atunci, dar cei trei artiști fac un repertoriu cu o trupă de actori stabilă și joacă spectacole cu o anume ritmicitate la școala Lazaro-Oteteleșanu.

Membru al Convenţiei Teatrale Europene (CTE) din anul 1995, Teatrul Naţional „Marin Sorescu” (denumit astfel din anul 2005) din Craiova este primul teatru dintr-o ţară din Europa Centrală şi de Răsărit care intră în componenţa acestei asociaţii internaţionale de breaslă, impunându-se prin spectacolele sale în elita mişcării teatrale româneşti şi europene. Este demn de menţionat că la Bruxelles, teatrul craiovean era invitat, în 1996, să-şi prezinte spectacolele în ciclul „Mari Teatre ale Europei”. În mai 1997, faimoasa revistă britanică „The Stage” scria despre Teatrul Național din Craiova: „Te întrebi uneori dacă această companie nu este cea mai bine alcătuită, de la Berliner Ensemble al lui Brecht, sau poate de la Royal Shakespeare Company a lui Peter Brook”.

De atunci, cu întreruperi dictate de meandrele istoriei, Teatrul Naţional din Craiova, care fucționează la actualul sediu din 1973, este prezent în rândul marilor teatre ale lumii prin valoarea de prim rang a spectacolelor produse aici și aclamate pe marile scene internaționale. Premiile şi distincţiile obţinute de-a lungul timpului pe toate meridianele lumii la importante festivaluri internaţionale din stau mărturie: Edinburgh, Avignon, Holland Festival (Amsterdam), Wiener Festwochen (Viena), Theater Der Welt (Munchen), Festivalul Shakespeare de la Tokyo, Israel Festival (Jerusalem), Festivalul de Teatru al Americilor (Montreal), Festivalul Artelor (Melbourne), Festivalul Artelor Scenice (Sao Paulo), Festivalul Convenţiei Teatrale Europene (Stockholm), Lincoln Center Festival (New York) sau Festivalul Teatrul Naţiunilor (Seul). Teatrul Naţional „Marin Sorescu” s-a ilustrat în peste 160 de prezențe la festivaluri internaţionale în ultimii 30 de ani, unde a obținut peste 50 de premii. Dintre numeroasele premii și distincții obținute de Teatrul „Marin Sorescu”, amintim: Premiul Criticii pentru cel mai bun spectacol și Premiul Fundației Hamada pentru Excelență artistică, în cadrul Festivalului Internațional de la Edinburgh, Premiul Criticii pentru cel mai bun spectacol străin la Festivalul Americilor de la Montreal (1993), Diploma și Medalia Academiei Braziliene de Artă, Cultură și Istorie, Diploma de Excelență a Asociației Internaționale a Criticilor de Teatru (AICT – 2000).

O pleiadă de importanți actori s-a distins în această perioadă încununată de mari succese naționale și internaționale: Ilie Gheorghe, Vasile Cosma, Leni Pințea-Homeag, Valer Dellakeza, Petre Gheorghiu-Dolj, Sorin Leoveanu, Valentin Mihali, Valeriu Dogaru, Mirela Cioabă, Natasa Raab, Tamara Popescu, Adrian Andone, Cerasela Iosifescu, Gabriela Baciu, Raluca Păun etc.

Perioada 1988-2000, sub directoratul lui Emil Boroghină, a reprezentat o epocă de strălucire a Naționalului craiovean. Un important moment al istoriei acelei perioade a teatrului îl reprezintă fondarea Festivalului Internațional Shakespeare, în anul 1994. Primele cinci ediții s-au desfășurat o dată la trei ani, iar din 2006, manifestarea are loc o dată la doi ani. Complexă manifestare culturală, Festivalul Internaţional Shakespeare este privit acum drept unul dintre marile festivaluri Shakespeare ale lumii, unde s-au jucat excepționale spectacole regizate de Declan Donellan, Eimuntas Nekrosius, Peter Brook, Robert Wilson, Lev Dodin, Eugenio Barba, Pipo Delbono, Yoshihiro Kurita, Oskaras Khorsunovas, Thomas Ostermeier, Silviu Purcărete, Yuri Butusov, Max Webster, Yukio Ninagawa. Dimensiunea ştiinţifică deosebit de importantă a Festivalului Internaţional Shakespeare s-a manifestat prin intermediul sesiunilor de shakespearologie, seminariilor ştiinţifice şi atelierelor de teatrologie, realizate în colaborare cu Asociaţia Internaţională a Criticilor de Teatru. Prilejuită de aceste manifestări, este notabilă prezenţa la Craiova a unora dintre cei mai importanţi shakespearologi ai lumii: Stanley Wells, Paul Edmonson, Michael Dobson, Andrej Zurowski.

Odată cu anul 2000, sub directoratul lui Mircea Cornişteanu s-au lansat noi proiecte importante la nivel naţional şi internaţional: „Valori ale teatrului românesc, valori ale teatrului european”, manifestare culturală la care au participat invitaţi din peste 30 de ţări ale Europei; proiectul „Tineri regizori, tineri scenografi”, aflat la cea de-a șaptea ediție; „Întâlnirile SpectActor”, „Colocviile Ion D. Sîrbu”, proiectul de spectacole-lectură „Autorii sunt în sală”, „Duminici de poezie în teatru”, editarea revistei teatrului – „SpectActor”, una dintre puținele reviste de specialitate din țară (editor-fondator, Nicolae Coande).

Prima ediție a a Festivalului Internațional al Tinerilor Regizori, inițiată în directoratul lui Alexandru Boureanu reunește facultățile de teatru din România, Bulgaria, Serbia, în dorința de a sublinia potențialul artistic de viitor al școlilor de teatru din România și Europa Centrală și de Est. Alături de Teatrul Național „Marin Sorescu” din Craiova și Universitatea din Craiova, organizatori ai acestui festival sunt Uniunea Teatrală din România, Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică „I. L. Caragiale” (U.N.A.T.C.) și Casa Studenților Craiova.

Teatrul Național „Marin Sorescu” din Craiova este singurul teatru din România care a fost decorat cu Ordinul „Meritul Cultural” în rang de Comandor, „în semn de apreciere deosebită pentru realizările de excepție ale colectivului TNC, care au făcut din această instituție culturală una dintre cele mai renumite scene ale României”.

Ca o încununare a activității ultimilor ani, implicită recunoaștere a valorii echipei artistice și tehnice, în anul 2014, regizorul Robert Wilson a acceptat să colaboreze cu Teatrul Naţional „Marin Sorescu”, punând în scenă spectacolul „Rinocerii”, de Eugène Ionesco. Venirea lui Wilson la Craiova a reprezentat cel mai important proiect teatral derulat în ultimii ani în România.

Prin impresionanta istorie, prin continua activitate de creație artistică, probată de numeroasele participări la festivaluri de renume mondial, prin numeroasele parteneriate și proiecte aflate în derulare, Teatrul Național „Marin Sorescu” din Craiova, o instituție subordonată direct Ministerului Culturii și Identității Naționale, este unul dintre teatrele de elită ale Europei, în slujba publicului craiovean și nu numai.