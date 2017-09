» Producător de legume în Dolj: „Ne-am ales cu oase rupte după seceta din acest an!“

Seceta a diminuat producţia de legume din Dolj. Micii producători spun că au înregistrat pierderi de 40-50% anul acesta, iar singura soluţie pentru a-şi mai recupera investiţiile a fost să mai crească preţurile. Cu toate acestea, având în vedere că este sezonul în care gospodinele îşi fac provizii pentru a-şi umple cămările cu bunătăţi, Piaţa Centrală din Craiova era extrem de animată miercuri, la primele ore ale dimineţii.

Seceta din această vară a afectat nu numai cultura mare, ci şi legumele plantate în câmp. Micii producători de legume din Dolj spun că au înregistrat pierderi de 40-50% anul acesta din cauza codurilor roşii de caniculă, care au uscat plantele. În aceste condiţii, unii dintre ei au fost nevoiţi să mai crească preţurile pentru a-şi mai recupera din investiţii. „Producţia este slabă din cauza secetei. Toate legumele au fost afectate şi am înregistrat pierderi chiar şi de 40%. Producem dovlecei, sfeclă roşie, vinete, ardei, roşii, ceapă, conopidă şi suntem nevoiţi să le dăm la un preţ mai mare pentru a putea acoperi toată pierderea. De exemplu, vinetele le-am scumpit de la doi la trei lei pe kilogram. Conopida o dăm cu şase lei kilogramul, în loc de patru lei. Nu avem ce face. Încercăm să stăm mai mult pe piaţă şi să facem şi noi un ban. Mai şi negociem, dacă oamenilor li se pare prea mult“, a spus I. Cotoşman, din Işalniţa.

Cu aceeaşi problemă se confruntă şi legumicultorii din Bratovoieşti. Unii au înregistrat pierderi şi de 50% faţă de anul trecut. „Producţia este foarte proastă, la jumătate faţă de anul trecut. Toate legumele au fost afectate de secetă, dar am înregistrat pierderi şi din cauza bolilor şi dăunătorilor. Noi dăm legumele tot la acelaşi preţ ca şi anul trecut şi, chiar şi aşa, sunt cumpărători care spun că preferă să meargă în supermarket“, a spus Dana, producător de legume din Bratovoieşti.

„În zilele bune facem 100 de lei“

La o altă tarabă, o femeie din Işalniţa se plânge că, după ce stă o zi întreagă la piaţă, nu se alege cu nimic. „Anul este foarte păcătos! Anul trecut a mai plouat şi a fost mai bine. Acum ne-am ales cu oase rupte după seceta din acest an! Dovleceii, vinetele, roşiile, toate s-au uscat din cauza căldurii. Până şi eu am cumpărat gogoşari pentru zacuscă pentru că am pus şi nu s-au făcut. Din puţinul pe care îl câştigăm trebuie să plătim transportul, rezervarea meselor, facturile“, a spus Maria Tănase, de 74 de ani, din Işalniţa.

La masa de lângă, o bătrânică îşi număra câştigul până la acea oră, 11.00 dimineaţa. Nu era mare. Doar 30 de lei. „Se vinde greu. Avem zarzavaturi, verdeţuri, dovlecei, fasole, praz, dar, dacă au fost căldurile astea, a fost rău. Nici cumpărători nu prea sunt. Tineretul se duce mai mult la supermarket, nu mai vine la piaţă. De azi-dimineaţă am făcut doar 20 -30 de lei. În zilele bune facem 100 de lei, şi asta dacă stăm până seara“, a spus Cecilia Cotoşman, din Işalniţa.

Am întâlnit însă şi producători mulţumiţi în Piaţa Centrală din Craiova. E vorba în general de cei care au avut sisteme de udare şi nu au fost nevoiţi să stea la mila cerului.

„Suntem mulţumiţi de producţie pentru că avem puţuri forate şi udăm săptămânal. Avem varză, cartofi, sfeclă roşie, ardei, vinete, iar preţurile sunt şi pentru noi, şi pentru cumpărători. Varza e 1,5 lei kilogramul, cartofii – 1 leu kilogramul, ardeii şi vinetele, 3 lei/kg“, a spus Mariana Măciucă, producător de legume din Mârşani.

„Sunt preţuri pentru toate buzunarele“

Deşi mai puţine, legumele autohtone sunt de calitate, iar gospodinele spun că nu

le-ar înlocui cu cele din supermarketuri, al căror gust lasă de dorit. În plus, cine vrea să cumpere găseşte până la urmă produse pe măsura bugetului de care dispune. „Sunt pe final cu cumpărăturile legumelor de toamnă. Am pregătit zacuscă, gogoşari, castraveţi, am făcut bulionul, am făcut de toate. Azi am cumpărat roşii, iar preţurile mi se par acceptabile. Eu sunt pensionară, dar mă descurc pentru că sunt preţuri pentru toate buzunarele. Sunt şi produse scumpe, şi mai puţin scumpe. Eu vin numai în piaţă, cumpăr doar de la producători, nu merg în supermarket pentru că sunt mult mai bune legumele autohtone“, a spus Emilia Mîndreci, din Craiova.

De aceeaşi părere este şi Ioana Prăzaru, care îşi făcea cumpărături pentru a-şi umple cămara cu bunătăţi. „Pregătim cămara pentru iarnă. Acasă îmi fac totul, iar legumele le cumpăr numai de la producători. Am luat castraveţi, mai vreau să iau gogoşar şi conopidă. Castraveţii au un preţ bun“, a spus femeia.

În Piaţa Centrală din Craiova, un kilogram de roşii se vindea miercuri cu preţuri care porneau de la 2 lei, dar ajungeau şi la 8 lei. Un kilogram de ceapă se comercializa cu 1,5 lei, morcovii costau 2,5 lei kilogramul, castraveţii se vindeau cu 2,5 lei/kg, cartofii, cu 1 – 1,2 lei/kg, vinetele aveau preţul de 2,5 – 3 lei/kg, ardeii 2 – 3 lei/kg, gogoşarul – 3,5 lei/kg, ardeii capia 5 lei/kg, în timp ce conopida se comercializa cu preţuri care porneau de la 3 lei/kg şi ajungeau şi la 7 lei/kg.