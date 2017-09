» O parte din colecția de fotografie „Cristi Trancă“ – expusă la Biblioteca „Omnia“

Cristi Trancă a fost unul dintre artiștii fotografi ai Craiovei, care a făcut legătura între generația marilor maeștri, Nicu Dan Gelep, Victor Boldâr și cea a artiștilor care s-au afirmat după 1990. Fotografiile lui din perioada anilor 1970-1990, în mare parte cu clădiri sau instantanee din Craiova, se constituie acum într-un adevărat patrimoniu fotografic. O parte a acestui patrimoniu se regăsește la Biblioteca Franceză „Omnia“ din Craiova în cadrul expoziției „Cristinel Trancă – De pe peliculă în lumea digitală“. Inițiatorul expoziției, Dorian Delureanu, președintele fotoclubului „Mircea Faria“, spune că fotografiile prezentate aici sunt o parte dintr-un adevărat tezaur pe care Cristi Trancă l-a lăsat și în posesia căruia Dorian Delureanu a intrat anul trecut. De atunci a început o muncă minuțioasă de digitalizare, astfel încât acum este disponibilă o mare parte din ceea ce deja se numește colecția Cristi Trancă. „Colecţia este alcătuită din negative. Cristi Trancă a împărțit fiecare film, l-a tăiat cadru cu cadru, iar bucățile le-a băgat în niște pliculețe. Sunt câteva sute de negative, dintre care am reușit să digitalizăm 200 până acum. Din ce am digitalizat noi, sunt 20 în expoziție. Expoziția are cu totul 50 de lucrări, pentru că 30 sunt lucrări originale ale lui Cristi Trancă făcute de el în laborator. O parte dintre fotografii se încadrează în secificul săptămânii fotografiei de la București, care este fotografie de stradă, dar am selectat și fotografii cu personalități locale“, a declarat Dorian Delureanu la vernisaj.

Expoziția deschisă la Biblioteca „Omnia“ din Craiova face parte dintr-un eveniment mai amplu, desfășurat în principal în Capitală – Bucharest Photo Week – și este Expoziția organizată de Asociația Omnia Photo și Fotoclubul Mircea Faria. Ajuns la a treia ediție, festivalul începe să se extindă și în țară, iar expoziția de la Craiova este un prim pas.

Expoziția de la Biblioteca „Omnia“ este doar un pas în punerea în valoare a colecției Cristinel Trancă. Odată încheiat procesul de digitalizare al arhivei, aceasta va putea fi exploatată în diverse alte direcții, pentru că reprezintă o mărturie importantă a Craiovei deceniilor 80-90.