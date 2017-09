» Bec schimbat cu 50 de lei, pe casa scării

Întâmplarea proprietarilor dintr-un bloc din cartierul craiovean Rovine ne duce cu gândul la expresia „Mai mare daraua decât ocaua“. Aceștia spun că au fost taxați de asociația de proprietari cu peste 50 de lei pentru schimbarea unui bec de pe casa scării. Pățania ne-a fost sesizată de către un proprietar din blocul A 32, cartier Rovine, printr-un e-mail transmis pe adresa redacției. „Săptămâna trecută mi-am plătit întreținerea la Asociația de proprietari nr. 5 Rovine. Suma totală, aproximativ 120 de lei. Am consumat aproximativ un metru cub de apă rece. În rest, nimic. Atunci când am plătit, am aflat că, printre altele, în taxa ce mi-a revenit era inclusă și manopera de înlocuire a unui bec ars pe scara blocului. Cât credeți? 50 de lei. Adică să demontezi un bec ars și să montezi unul nou, aproximativ două minute, 50 de lei. Las la o parte că această manoperă o putea face oricare dintre locatarii de pe scara blocului, dacă persoana ce avea becul la ușă se afla în imposibilitatea de a face această operație. Totuși, 50 de lei pentru a monta un bec?! Cred că o astfel de manoperă este mai ieftină chiar și în cele mai dezvoltate state ale lumii. Mă întreb: cei de la Primăria Craiova, adică direcția ce are în subordine asociațiile de proprietari, o ști? Dar cei de la Fisc? Or fi văzut vreodată un astfel de deviz de încasare a unei manopere ieșite din comun? Cum suntem tâlhăriți fără să miște cineva un deget? E normal să fim furați din toate părțile?“, se întreabă cu indignare craioveanul Nicolae Bălașa, proprietar în blocul A32.

Vineri, când am mers în blocul A 32, scara 1, din cartierul craiovean Rovine, la avizierul din scara blocului încă erau afișate listele de plată din luna iulie. Între cotele de contribuție la cheltuielile asociației de proprietari, se regăsește la rubrica „cheltuieli administrative“ și suma de 57,31 lei. Când proprietarii au întrebat ce reprezintă această sumă, cei de la asociație au dat o explicație uluitoare: suma este contravaloarea montării unui bec pe casa scării, la etajul I. Locatarii spun că reprezentanţii asociației îi încarcă frecvent pe lista de plată cu tot felul de sume, care ar reprezenta contravaloarea unor lucrări făcute de mântuială. Aceștia mai afirmă că de fiecare dată costurile sunt disproporționate comparativ cu valoarea reală a lucrărilor efectuate. „Nu știu ce se întâmplă în asociația asta, ne încarcă la întreținere. Cu câțiva ani în urmă, am plătit reparații la acoperiș, ne-au revenit 4.000 de lei de apartament. Lucrarea a fost prost făcută și cei de la etajul patru tot au probleme. Fie că este vară sau iarnă, noi avem întotdeauna facturi mai mari cu 100-200 de lei comparativ cu blocurile învecinate, din alte asociații. Nu înțeleg ce face administratorul (se face referire la actualul casier, Constanța Mosorescu – n.r.), nici nu mai are atestat. A rămas casieră, dar tot ea taie și spânzură în asociație. Cum este posibil să coste schimbarea unui bec 50 de lei? Este exagerat!“, a spus proprietara apartamentului 5 din blocul A 32, scara 1.

De la asociația de proprietari nu am putut afla de ce este atât de costisitoare schimbarea unui bec. Actuala administratoare, Crinela Enculescu, nu a putut fi contactată până la închiderea ediției.