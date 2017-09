» Stadionul „Tineretului“, ruina fără soluție a Craiovei

Stadionul „Tineretului“ din centrul Craiovei, arena de legendă a fotbalului din Bănie pe care a evoluat Universitatea Craiova de la înființare (1948) și unde a obținut promovarea în prima divizie (1966), zace de ani buni în paragină, fără ca autoritățile să găsească o soluție pentru a schimba fața acestuia. Consiliul Județean Dolj, care deține stadionul, nu știe nici în prezent ce decizie să ia în privința legendarei arene, președintele Ion Prioteasa vorbind și acum, ca și anul trecut, de același lucru: o consultare a populației pentru a stabili ce investiție ar fi cea mai potrivită. Investiție care s-ar face de anul viitor, pentru că stadionul nu a fost prins în bugetul de anul acesta. Un lucru ar fi însă cert, din spusele autorităților: aici nu se va construi nici un fel de mall.

Consiliul Județean (CJ) Dolj a rămas neputincios în privința punerii în valoare a stadionului „Tineretului“ din Craiova, arena pe care s-a scris prima pagină din istoria fotbalului din Bănie și care se degradează pe zi ce trece. Legendarul stadion din centrul orașului s-a transformat de ani buni într-o ruină și asta chiar sub ochii autorităților județene, care nu au reușit să găsească o soluție pentru a schimba, într-un fel sau altul, fața arenei. În 2003, stadionul „Tineretului“ a trecut de la Ministerul Tineretului și Sportului la CJ Dolj, pe seama sa a existat și un lung șir de procese, dar după ce lucrurile s-au clarificat, nu s-a mai întâmplat nimic în legătură cu acesta. Și nici nu pare să se miște ceva în viitorul apropiat. Asta pentru că autoritățile nu au încă o ideea clară a ceea ce ar trebui să se facă pe acest teren descris în mai multe rânduri de președintele CJ Dolj, Ion Prioteasa, ca fiind „cel mai valoros din Craiova“, având în vedere istoria sa sportivă.

Subiectul „Tineretului“ a fost deschis și în ședința de luna trecută a consiliului județean, iar reprezentanții instituției au venit cu aceleași explicații ca și în urmă cu un an. Mai puțin cu soluții. „Când ne-am ales cu stadionul, după un lung șir de procese, după cum știți, ne-am întrebat ce să facem cu el. Am zis să organizăm un concurs de idei, ca să vedem ce s-ar putea face aici. Dar am fost în situația în care toți cei care au intrat în concurs, indiferent ce desenau, tot mall ieșea. Și când am avut mall și vreo trei ani ne-a omorât presa cu «mall-ul lui Prioteasa», ne-a sărit lumea în cap că distrugem istoria Craiovei. «Lăsați-l să fie bază sportivă», ni s-a spus. Când să fie baza sportivă, a apărut proiectul european de patru milioane de euro cu Centrul Turistic pentru Agrement și Sport, pe care l-am construit în apropierea Aeroportului Internaţional Craiova. Și atunci ce era să facem? Două stadioane acolo, încă unul aici – Tineretului, apoi stadionul «Ion Oblemenco», apoi încă o bază sportivă la Lunca Jiului, încă un stadion lângă «Oblemenco»… «Păi orașul ăsta trăiește numai din stadioane?», ne-am întrebat“, a fost explicația dată de Ion Prioteasa, de fapt o istorisire a evenimentelor petrecute în jurul acestui obiectiv. „Acum, când ne-am văzut cu sacii în căruță, pentru că s-a terminat proiectul cu Centrul de Agrement și Sport, ne putem apleca și spre stadionul «Tineretului». Am ajuns într-o situație în care în fiecare vineri dimineața, când avem ședință, eu încep cu aceeași întrebare: ce s-a mai făcut cu stadionul «Tineretului»? În ce stadiu mai suntem?“, a adăugat președintele CJ Dolj.

CJ Dolj se „apleca“ spre stadion și în 2016

Nimic nou însă nici de data aceasta, dacă ne uităm la declarațiile date de Prioteasa pe 31 mai 2016, chiar la inaugurarea bazei sportive de la aeroport. Și atunci CJ Dolj urma să se „aplece“ și spre stadionul „Tineretului“. „În acest moment, Consiliul Judeţean Dolj se găseşte în situaţia fericită de a avea două stadioane construite şi, deci, putem să ne ducem la Ministerul Tineretului ca să găsim o altă formulă pentru acest stadion («Tineretului» – n.r.)“, spunea Ion Prioteasa. „Nu ştim ce vom face acolo. Vom face ce vor vrea cetăţenii Craiovei. Dacă vor terenuri de sport, le vom face, iar dacă vor altceva, la fel (…) Este cel mai valoros teren din Craiova şi, în orice caz, ce pot să vă spun clar e că nu se va face mall sau ceva de genul acesta“, suna promisiunea președintelui CJ Dolj.

Declarația dată pe 31 mai 2016 nu diferă de cea de la ședința consiliului județean din 31 august 2017. În 2016, banii ar fi trebuit să apară în bugetul de anul următor, acum se speră același lucru. „Rămâne la latitudinea noastră ca pe bugetul de anul viitor (2018 – n.r.), acum, când am cam terminat și cu partea de sănătate, și cu altele, și rămânem cu un pumn de bani, să facem ceva și pentru stadionul «Tineretului». Cei de la CS Universitatea Craiova au tot venit peste noi să ne spună să facem tot ce este acum, bază sportivă. Nu știm exact ce o să facem, o să consultăm și populația pentru a vedea ce s-ar dori pe acest stadion. Una e să ne luăm după galerie, care va striga că am distrus istoria Craiovei, pentru că aici a promovat Știința, dar pot fi și oameni care vor spune faceți orice, dar nu mall. Și asta îi asigurăm pe oameni, că nu vom face mall, deși e cel mai ușor de făcut“, a fost răspunsul de acum al lui Ion Prioteasa.

Cadastrul, bată-l vina!

Președintele CJ Dolj a dat vina și pe o hotărâre de guvern „dată cam la apelul de seară“, prin care s-a dat în administrarea Clubului Sportiv Municipal (CSM) Craiova, pe lângă clădirile care îi aparțineau, și terenul stadionului. „Stadionul a fost intabulat la CSM, dar tribunele și vestiarele, care erau mijloace fixe, nu apăreau niciunde. Și atunci am zis să intrăm în legalitate cu toată povestea asta și apoi să trecem la faza următoare“, a spus Prioteasa, explicație pe care o dădea și în primăvara acestui an. „Când cei de la CSM vor face cadastrul, pentru că nu au avut banii și nu-i au nici acum, o să putem să facem dezmembrarea și să rămânem astfel cu partea noastră. Cu ce anume? Cu cele mai valoroase două hectare care există în municipiul Craiova. De-a lungul timpului, am strâns toate ideile cu ce am putea face acolo: o clădire reprezentativă, o sală de sport, o sală de atletism, pentru că există o tradiție în acest sport. Vom vedea“, a conchis Ion Prioteasa.

La rândul său, Mircea Călin, directorul CSM Craiova, a precizat că se așteaptă un răspuns de la Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară (OCPI) Dolj, după ce clubul a solicitat îndreptarea erorii comise la prima cadastrare. „În 2002, stadionul «Tineretului» aparținea de Ministerul Tineretului și Sportului și era la Clubul Sportiv Municipal Craiova. În 2003, el a fost predat la Consiliul Județean Dolj, urmând ca ei să preia terenul și construcțiile, adică tribunele și vestiarele, iar noi să rămânem cu sediul (clubului CSM – n.r.) și cu ștrandul Laguna Albastră. De atunci nu s-a mai făcut nimic, iar primele demersuri au fost abia prin 2014, din câte îmi aduc eu aminte. Atunci s-a constatat că exista o greșeală la cadastru, care persistă și în prezent, deși am făcut nenumărate demersuri la OCPI Dolj. Greșeala ar fi din 2003, când au fost intabulate doar construcțiile de la stadion, nu și terenul. Construcțiile au fost trecute la CJ, dar terenul nu. În cartea funciară apărem noi ca proprietari ai terenului. Am cerut să se reia procedura și să se îndrepte eroarea, și așteptăm răspuns“, a explicat Mircea Călin.