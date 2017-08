» Apel pentru salvarea vieţii unui tânăr de 23 de ani

Cristian Ovidiu Marcu are nevoie de ajutor

Un tânăr, de 23 de ani, din judeţul Gorj, are nevoie urgentă de sânge. Cristian Ovidiu Marcu are o tumoare cerebrală şi trebuie să fie operat de urgenţă la Institutul Bolilor Cerebrovasculare din Bucureşti. Băiatul este fiul unui angajat al Carierei Peşteana, din cadrul Complexului Energetic Oltenia. Apelul tatălui este în special către colegii săi din companie. Aceştia sunt rugaţi să se prezinte fie la Centrul de Transfuzii din Târgu Jiu, fie la Clinica din Bucureşti, pentru a dona sânge. „Apelez la toți prietenii mei și la colegii de serviciu să mă ajute, dacă pot, să doneze sânge urgent pentru fiul meu. Cei care pot dona să mă contacteze sau să vină la Centrul de transfuzii din Târgu Jiu sau București și să spună că donează pentru domnul Marcu Ovidiu Cristian. Pot fi contactat la numărul de telefon 0775.510.554. Le mulţumim tuturor celor care ne pot ajuta şi, mai ales, celor care vor dona sânge. Are nevoie urgentă de această operaţie“, a spus Ovidiu Marcu.

Din păcate, la Centrul de Transfuzii Sanguine stocurile de sânge sunt limitate din cauza numărului scăzut de donatori.