» Adolescenţă pierdută – Sute de minore din Dolj devin anual mame

Ţara noastră este pe primul loc în Uniunea Europeană atunci când vorbim despre minore care devin mame. Doar anul trecut, peste 17.000 de fete cu vârsta cuprinsă între 15 şi 19 ani au adus pe lume copii, iar 600 de bebeluşi au fost născuţi de mame mai mici de 15 ani. În judeţul Dolj, peste 1.000 de minore rămân anual însărcinate. O parte dintre aceste fete ajung în grija Direcţiei de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC) Dolj.

Lipsa de informare, lipsa educaţiei, mediul în care trăiesc duc la o situaţie îngrijorătoare în judeţul Dolj. Multe fete care nu au împlinit vârsta majoratului au adus pe lume copii. În cele mai multe situaţii, ajung la medic abia când le vine sorocul. Reprezentanţii Societăţii Române de Obstetrică şi Ginecologie au prezentat un raport din care reiese faptul că din 185.000 de naşteri anuale, care au loc în România, aproximativ 41.000 de mame nu au făcut nici o analiză.

28 de fete mai mici de 15 ani, gravide în 2016

Statistica deţinută de Direcţia de Sănătate Publică (DSP) Dolj arată faptul că peste 6.600 de femei au fost luate în evidenţă ca fiind însărcinate, în 2016. Dintre acestea, 28 au vârsta sub 15 ani, iar 931 între 15 şi 19 ani. „Este vorba de 959 de minore cu vârsta mai mică de 19 ani. Cu vârsta între 20 și 24 de ani sunt 1.492 de femei, 25-29 de ani – 1.961 de femei, 30-34 de ani – 1.444 de femei, 35-39 de ani – 699, 40-44 de ani – 77 de femei, iar 6 cu vârste cuprinse între 45-49 de ani“, a precizat Ştefan Popescu, purtător de cuvânt în cadrul DSP Dolj.

În acest an, 18 minore gravide sau cu copii au ajuns la DGASPC

În situaţie disperată, renegate de familie, multe dintre minorele însărcinate pleacă de acasă. În atenția DGASPC Dolj au ajuns, în anul 2016, de la spitale/primării, pentru monitorizare în familie/acordare servicii în vederea prevenirii abandonului, şase minore gravide și 12 cupluri mamă minoră – copil. „În anul 2017, până în prezent au ajuns la DGASPC trei minore gravide și 15 cupluri mamă minoră-copil.

Gravidele/mamele sunt monitorizate în familie și beneficiază de servicii specializate de consiliere, suport, orientare și dezvoltarea competențelor parentale în vederea prevenirii separării copilului de familia sa. În prezent, în Centrul Maternal «Sf. Ecaterina» se află o minoră în vârstă de 16 ani însărcinată în luna a șaptea“, a precizat Florin Stancu, director DGASPC Dolj.

Minora care se află în Centrul Maternal „Sf. Ecaterina“ provine din mediul rural. Părinții sunt decedați, iar membrii familiei extinse nu se pot ocupa de creșterea și îngrijirea corespunzătoare a copilului. După nașterea acestuia, intenționează să se mărite cu tatăl.

Femeile incluse în program primesc din partea specialiştilor consiliere, transport la cabinetele de planning familial şi la cabinetele de specialitate

Potrivit reprezentanţilor DGASPC, începând cu 1 august 2014, în parteneriat cu Fundația Sera România, în Dolj se implementează programul „Prevenirea sarcinii nedorite“, care are ca obiective scăderea numărului de sarcini nedorite în rândul adolescentelor şi femeilor fertile şi implicit reducerea numărului de copii abandonaţi/instituţionalizaţi. „Prin derularea acestui program se urmărește ca femeile fertile care se află în situaţii de risc (provenite din familii monoparentale, familii cu mulţi copii, familii fără venituri sau cu venituri foarte mici), femeile care şi-au abandonat unul sau mai mulţi copii şi adolescentele active sexual să primească sprijinul necesar pentru evitarea şi chiar înlăturarea situaţiei de risc ce poate apărea şi pe care nu o pot rezolva fără sprijin din partea personalului specializat. „Femeile incluse în program primesc din partea specialiştilor consiliere, transport la cabinetele de planning familial şi la cabinetele de specialitate, precum şi mijloace de contracepţie, în mod gratuit. În urma desfăşurării activităţilor de către echipa de implementare a proiectului, până în prezent s-au obţinut următoarele rezultate: 1.389 de persoane din judeţul Dolj au fost informate şi consiliate cu privire la utilizarea metodelor contraceptive; 751 de persoane au fost incluse în program şi au beneficiat de diferite metode de contracepție: montare dispozitive intrauterine (sterilete), anticoncepționale și prezervative“, au precizat reprezentanţii DGASPC Dolj.

România înregistrează 34 de nașteri la 1.000 de adolescente

Raportul organizaţiei internaţionale „Save the Children“, dat publicităţii de Ziua Internaţională a Copilului, face publice cifre alarmante la capitolul mame minore, cu vârste între 15 și 19 ani. Țara noastră se numără printre țările europene cu cel mai ridicat număr de decese ale copiilor sub 5 ani (11,1 la mie), iar din 1.000 de adolescente între 15 și 19 ani, 34 sunt mame. Unui copil din patru din întreaga lume i se refuză copilăria. România ocupă locul 52 din 172, sub țări ca Ucraina, Kazahstan, China, Serbia, Oman, Muntenegru, Liban, Tunisia, Bulgaria, Mauritius, Iordania (medie superioară României). În Europa, doar două state prezintă o situație relativ mai gravă: Bulgaria și Georgia, cu valorile de 36,8, respectiv 38,3 de nașteri. Este un semnal de alarmă faptul că România se confruntă cu un număr mai mare de nașteri în adolescență decât state precum Rwanda (25,6), Trinidad Tabago (30,8), Emiratele Arabe Unite (30,1), Uzbekistan (17,6), Albania (21,8), Bahamas (28,7), Bots­wana (31), Burundi (27,9), Djibouti (21), India (23,3), Mauritius (28,3). În plus, datele Eurostat (2015) arată că, în Uniunea Europeană, România înregistrează cel mai mare număr de nașteri cu mame între 10 și 17 ani (9,282 de nașteri, adică 4,7% din totalul nașterilor din 2015, dintre care 676 erau minore între 10 și 14 ani). În fiecare zi, mai mult de 16.000 de copii mor înainte de a împlini vârsta de cinci ani, cel mai adesea din cauze prevenibile. Aproximativ o pătrime din numărul total de copii sub cinci ani (156 de milioane) au dezvoltarea fizică și mentală încetinite din cauza malnutriției.