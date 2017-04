» Şcoală profesională la Corlăţel

În timp ce mulţi angajatori se plâng că nu găsesc forţă de muncă pregătită, pentru că şcoala nu este adaptată realităţilor pieţei muncii, în comuna mehedinţeană Corlăţel s-a găsit o soluţie. În parteneriat cu un agent economic din Vânju Mare s-a deschis o şcoală profesională, unde sunt pregătiţi în domeniul horticol 38 de tineri. La finalul studiilor, aceştia vor fi cu toţii angajaţi.

Desfiinţarea şcolilor profesionale este considerată una dintre marile erori ale învăţământului românesc, iar acest lucru este recunoscut acum de mulţi agenţi economici, care se plâng că nu mai găsesc forţă de muncă pregătită. În comuna Corlăţel s-a găsit o soluţie. Pentru a veni în sprijinul elevilor şi pentru a-i determina să continue pregătirea în localitatea natală, dar şi să îşi găsească un loc de muncă, aici a luat fiinţă, în urmă cu doi ani, o şcoală profesională, ale cărei cursuri sunt urmate de 38 de elevi. „Şcoala a luat naştere din dorinţa de a înscrie în învăţământ şi copiii care nu puteau să facă faţă cerinţelor de la liceu sau de la şcolile profesionale din Drobeta Turnu Severin, acolo fiind cel mai apropiat oraş cu astfel de formă de învăţământ. Ne întâlneam cu ei prin sat şi ne durea să îi vedem că stau, după ce opt ani ne străduiam să realizăm o educaţie de calitate, şi atunci împreună cu corpul profesoral ne-am gândit că este o idee bună să înfiinţăm această şcoală. Solicitarea a venit din partea unui operator economic din Vânju Mare, iar noi am fost deschişi şi am răspuns solicitării“, a spus Silvia Răveanu, directoarea Şcolii Profesionale din Corlăţel.

„Decât să plec, mai bine rămân unde m-am născut“

Cei 38 de elevi care învaţă aici sunt în clasele a IX-a şi a X-a. Cursurile şcolii profesionale durează trei ani, iar la final toţi absolvenţii vor fi angajaţi. Tinerii învaţă cele mai diverse lucruri din domeniul horticulturii. Sorina este elevă în clasa a zecea la Şcoala Profesională din Corlăţel şi spune că înfiinţarea acestei forme de învăţămât pe raza localităţii este un lucru binevenit pentru tinerii din generaţia ei. „Am fost elevă în clasele V-VIII la Şcoala din Corlăţel şi când am auzit că se înfiinţează un profit nou, am vrut să experimentez. Mi se pare foarte bine pentru că la sfârşit avem şi un loc de muncă asigurat. Decât să plec, mai bine rămân unde m-am născut. Aşa gândesc şi colegii mei. Îmi doresc foarte mult să rămân aici“, a spus Sorina Toma.

Activităţile practice se desfăşoară atât la operatorul economic, cât şi pe terenul din faţa şcolii, care funcţionează în Valea Anilor, în localul unei foste şcoli primare, care şi-a închis porţile în urmă cu patru ani. „Am fost şi la alte ferme, dar acum am început înfiinţarea unei plantaţii viticole chiar la noi la şcoală pentru că ne dorim să avem o mică fermă aici. Am început cu dezgropatul, pe care l-am efectuat la 60-70 cm adâncime, apoi am continuat cu plantarea butaşilor. Mai întâi am pichetat terenul, după care am făcut gropile. Am plantat şi câţiva pomi şi copiilor le place foarte mult. Sunt 18 elevi în clasa a X-a şi 20 într-a IX-a care au ales această meserie“, a spus Ileana Pârvuceanu, profesor de practică la Şcoala Profesională din Corlăţel.

Conducerea unităţii de învăţământ spune că şcoala se va dezvolta pentru că acelaşi operator economic solicită şi înfiinţarea profilului de mecanic agricol. „Ne gândim să introducem şi profilul de mecanic agricol pentru că operatorul economic solicită acest lucru şi vom face toate demersurile care ţin de unitatea de învăţământ pentru a realiza acest lucru. Trebuie să ne întoarcem la meserii. Nu mai are cine să facă pantofi, să taie pomii, să facă agricultură şi e nevoie ca tinerii să înveţe o meserie. Ne-am gândit la toate aspectele când am luat decizia de a înfiinţa această şcoală, inclusiv la avantajele pe care le prezintă în rândul comunităţii locale. Copiii rămân aici, iar satele nu se mai depopulează“, a spus Silvia Răveanu, directoarea Şcolii Profesionale din Corlăţel.

Elevii de clasa a VIII-a, pregătiţi gratuit

În total, 219 elevi învaţă la Şcoala Profesională din Corlăţel, pe toate cele patru cicluri de învăţământ, respectiv preşcolar, primar, gimnazial şi profesional. Copiii sunt aduşi la şcoală cu două microbuze, unul îi ia din satul Valea Anilor, iar celălalt, din comuna Pădina. Cadrele didactice de aici fac eforturi ca elevii să beneficieze de toate condiţiile, astfel încât şcoala este dotată cu un teren de sport modern, dar şi cu mobilier adecvat, mare parte din el donat de unităţi de învăţământ din Capitală. Cele mai multe eforturi se fac însă în educaţia elevilor şi pentru că rezultatele de la simularea examenelor de capacitate nu au fost mulţumitoare cadrele didactice vor creşte numărul de ore de pregătire suplimentară a acestora, astfel încât se va lucra şi în weekend. „Am făcut şedinţe cu părinţii şi am discutat un plan de măsuri pentru a creşte aceste rezultate. Problema este că elevii se limitează doar la ce se face în şcoală, acasă prea puţini mai lucrează, aşa că am mărit numărul de ore de pregătire la clasa a VIII-a şi profesorii de română şi de matematică vor veni şi sâmbăta la şcoală pentru a-i pregăti gratuit. Facem tot posibilul să avem o educaţie de calitate pe toate nivelurile“, a mai afirmat Silvia Răveanu, directoarea Şcolii Profesionale din Corlăţel.