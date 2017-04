» Camera de Comerț, îngropată în datorii de 1,8 milioane de euro

Camera de Comerț și Industrie (CCI) Dolj are mari probleme financiare, fiind pusă în situația de a fi executată silit de o bancă locală, către care are datorii de 1,218 milioane de euro. Situația economică și financiară a CCI Dolj a fost prezentată joi, în cadrul Adunării Generale a Membrilor Camerei, adunare care a avut loc în prezența a doar 39 din cei 154 de membri cu drept de vot și delegați ai acestora, adică reprezentanți ai mediului local de afaceri. Totalul datoriilor Camerei de Comerț a ajuns la 1,8 milioane de euro. „Către Garanti Bank avem o datorie de 1,218 milioane de euro, către ANAF – 336.000 de lei, către Primăria Craiova – 1,246 milioane de lei, din care impozite pe cele două clădiri ale Camerei (Sediul CCI, din strada Brestei și Centrul Expozițional, de pe Calea Severinului – n.r.), în sumă de 991.000 de lei, iar către Ministerul Dezvoltării 396.319 euro. În prezent, Garanti Bank a notificat Camera de Comerț și Industrie Dolj, prin care declară scadența anticipată a contractelor de credit și, de asemenea, banca nu a mai fost de acord, prin conducerea de la București cu care am avut mai multe întâlniri, să prelungească contractele de împrumut. În luna noiembrie, Camera a obținut de la ANAF o reeșalonare a datoriei pe care o are către Fisc. Până în prezent, am respectat eșalonarea în totalitate și avem certitudinea că vom putea restitui către ANAF întreaga sumă, exact la termenele la care am reușit să reeșalonăm datoriile“, a precizat, în cadrul Adunării Generale a Membrilor, președintele CCI Dolj, Gabriel Vlăduț.

Soluția: vânzarea tuturor activelor CCI

Vlăduț a mai spus că singura soluție pentru stingerea datoriilor ar fi aceea de a fi vândute activele instituției, respectiv cele două clădiri din patrimoniu: sediul Camerei de Comerț de pe strada Brestei și Centrul Expozițional realizat cu fonduri europene și cu împrumutul de la banca amintită, centru care a fost construit pe Calea Severinului.

„În 1992 erau 1.042 de firme membre ale Camerei. (…) Acum sunt 81“

La capitolul de pe ordinea de zi, legat de stabilirea obiectivelor viitoare ale Camerei de Comerț, Vlăduț a precizat că intenționează să extindă numărul de membri ai Camerei. Unul dintre membrii cu drept de vot prezenți joi la Adunarea Generală, Dragoș Troanță Turculeanu, care a spus că reprezintă nouă companii doljene, a precizat că instituția trebuie să își îndrepte mai mult atenția asupra reprezentării intereselor firmelor membre și să sporească numărul de firme care să adere la Cameră: „În 1992, număram 1.042 de companii membre ale Camerei. Anul acesta ați spus că mai sunt 81 de companii. Anul trecut (…), tot la Adunarea Generală, am ridicat problema aceasta, aveam 184 de membri în Camera de Comerț și Industrie Dolj. Din păcate, acum sunt 81 de firme membre“. Turculeanu a spus că, potrivit ultimelor date de la Registrul Comerțului, în Dolj există 34.000 de firme active și PFA-uri. Cu toate acestea, doar 81 sunt membre active ale Camerei de Comerț, în sensul că își plătesc cotizația către CCI. Dragoş Troanţă Turculeanu este noul preşedinte al Camerei de Comerţ şi Industrie Dolj. El a fost votat joi de 24 dintre cei 39 de membri care s-au prezentat la Adunarea Generală a Membrilor CCI Dolj. Tânărul avocat va avea un mandat valabil până în anul 2021. Turculeanu îl înlocuieşte pe Gabriel Vlăduţ.