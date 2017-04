» Aleea Personalităților se mută în fața Parcului „Romanescu“

Busturile personalită-ților care în trecut erau amplasate în parcul de la Teatrul „Marin Sorescu“ din Craiova vor fi puse în imediata vecinătate a Parcului „Romanescu“. Acestea nu și-au mai găsit locul în parcul amenajat în zona parcării subterane din cauză că plafonul acesteia nu ar suporta greutatea lor și nici adâncimea în care ar trebui îngropate soclurile, de circa trei metri. Noua locație este situată în zona verde aflată la intersecția străzilor Calea Unirii, bulevardul Nicolae Romanescu și strada Corneliu Coposu. În trecut, aici era amplasată o statuie dedicată Răscoalei de la 1907. Statuia propriu-zisă „1907“ a fost dată jos de pe soclu în anul 2008 și de atunci locul a rămas liber. Inițial, la acel moment, autoritățile au spus că aici va fi amplasat grupul statuar „Asta-i muzica ce-mi place!“, simbol al victoriei româneşti în Războiul de Independenţă de la 1877. Numai că, până la acest moment, destinația amplasamentului a rămas incertă. Au fost voci care au solicitat amenajarea unei parcări pe acest spațiu. „Nu se poate face aici parcare, deoarece am descoperit că amplasamentul este străbătut de o conductă care transportă agent termic. În plus, respectivul teren este prins în Registrul Local al Spațiilor Verzi ca zonă verde“, a precizat Delia Ciucă, director al Direcției Servicii Publice. Drept urmare, autoritățile locale au gândit un proiect de amenajare a spațiului, unde să-și găsească locul cele 24 de busturi ale personalităților marcante ale Olteniei. Busturile unor personalități precum Maria Tănase, Marin Sorescu, Ion Ciuculescu, Theodor Aman, Constantin Brâncuși, Nicolae Cârlova inclusiv soclurile pe care au fost așezate în trecut, în parcul de lângă teatru, stau din anul 2014 în custodia RAADPFL. Ele vor fi reamplasate în fața Parcului „Romanescu“ imediat ce administrația locală va primi avizul Ministerului Culturii, din câte susțin reprezentanții primăriei. „Zona va fi amenajată cu o alee de șase metri, cu băncuțe, cu spații verzi. Aici vor fi amplasate și statuile. Până la acest moment, noi am obținut certificatul de urbanism, am purtat discuții și cu reprezentanții Uniunii Artiștilor Plastici (UAP) Craiova și așteptăm avizul Ministerului Culturii“, a mai precizat Delia Ciucă.

Reprezentanții UAP Craiova au însă o cu totul altă părere în ceea ce priveşte acest amplasament. „Primăria invocă numele nostru, fără să fim consultați. Acolo a fost amplasat în trecut unul dintre cele mai mari monumente din oraș și ar fi corect ca acesta să fie reamplasat în același loc. El a fost în mod brutal demontat de pe soclu, fără să mai fie reamplasat măcar în alt loc. Busturile de pe fosta Alee a Personalităților eu le văd reamplasate tot în același loc, de la parcarea subterană“, a afirmat Lucian Irimescu, reprezentant UAP.

Tot în zona Parcului „Romanescu“, statuia ecvestră va fi așezată pe alt soclu și întreg spațiul din jurul său va fi reamenajat. Aici va fi amenajată o piațetă pietonală cu alei pavate cu ardezie, iar statuia va fi punctul central. În acest fel, spațiul se vrea a fi o continuare a parcului. Aici, planurile autoritățile sunt doar la nivelul de proiect.