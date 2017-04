» Copiii de până la trei ani nu mai plătesc întreținerea

Asociațiile de proprietari au acum cadrul legal care le permite să scoată de la plata întreținerii copiii de până la trei ani. Acesta este dat de legea care modifică și completează Legea nr. 230/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari. Legea a fost promulgată joi, 13 aprilie, și urmează să fie publicată în Monitorul Oficial.

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea art. 47 din Legea nr. 230/2007, în sensul exceptării copiilor minori cu vârsta de până la trei ani de la calculul cheltuielilor pe consumuri individuale şi de la calculul cheltuielilor pe beneficiari aferente serviciilor individuale ale proprietarilor, dar gestionate financiar prin intermediul asociaţiei de proprietari. „Asociaţiile de proprietari pot hotărî exceptarea de la plata cheltuielilor prevăzute la alin. (1) lit. b) pentru copiii cu vârsta de până la trei ani. Termenul de plată a cotelor de contribuţie la cheltuielile asociaţiei de proprietari, afişate pe lista lunară de plată, este de maximum 20 de zile calendaristice“, potrivit proiectului de lege pentru completarea art. 47 din Legea nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari.

De asemenea, se prevede modificarea articolului 49 din lege, în sensul majorării termenului de plată a cotelor de contribuţie la cheltuielile asociaţiei de proprietari, de la maximum 20 de zile la maximum 30 de zile.

În expunerea de motive, inițiatorul legii, senatorul PNL Dragoş Luchian, spunea: „În acest sens, s-a avut în vedere faptul că includerea minorilor care au sub trei ani în numărul persoanelor care plătesc cheltuielile de întreţinere ale locuinţei şi cheltuielile asociaţiei de proprietari nu se justifică. În plus, în condiţiile în care animalele mici de companie (câini, pisici) nu sunt incluse în rândul consumului pe locuinţă sau apartament/persoană, consider absurd să contorizăm cvasi-cheltuielile provocate de bebeluşi pentru buna desfăşurare a asociaţiei proprietarilor de locuinţe“.

Modificare binevenită

Reprezentanții asocia­țiilor de proprietari din Craiova spun că reglementarea este binevenită. „Este binevenită această decizie. Totuși, în articol se face precizarea că decizia rămâne la latitudinea asociației de proprietari. Vor crește puțin cheltuielile pe persoană, acolo unde sunt mai mulți minori într-un bloc, dar va fi nesemnificativ“, este de părere Ion Pătrulescu, președintele UAP Craiova.

În Craiova sunt asociații care au anticipat aceste prevederi legale și au votat în Adunarea Generală scoaterea de la plata întreținerii a copiilor de până în trei ani. În acest fel a procedat Asociația de proprietari Bloc „Romarta“. „Știam de proiectul de lege și am discutat în Adunarea Generală acest lucru. Proprietarii prezenți au votat în unanimitate exceptarea de la plata întreținerii a minorilor de până la trei ani. Este un lucru bun“, a precizat Petru Becheru, președintele asociației.

Trebuie precizat că la asociație se plătesc pe persoană cheltuieli la gaze, gunoi, lift.