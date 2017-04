» Autostrada Craiova – Pitești, marea răsuceală

Craiova – Pitești nu va fi autostradă, așa cum este prevăzut în Master Planul de Transporturi, ci drum expres. Reprezentanții Companiei de Drumuri au declarat pentru GdS că o decizie finală va fi luată săptămâna viitoare și că actuala licitație în derulare pentru reactualizarea Studiului de Fezabilitate din 2007 și pentru proiectare va fi anulată. Specialiștii consultați de GdS consideră că decizia este proastă și că drumul expres, așa cum este el gândit în documentul din 2007, îi pune în pericol pe șoferi.

Premierul Sorin Grindeanu declara surprinzător la Craiova acum două săptămâni că la începutul anului viitor vor începe lucrările la drumul Craiova – Pitești. Nimeni nu a înțeles dacă e vorba de drum expres sau autostradă și ce se va întâmpla cu licitația lansată pe 6 decembrie 2016 de Compania Națională de Administrare a Infrastructurii din România (CNAIR). Declarațiile actualului premier veneau în contextul în care guvernul Cioloș reușise anul trecut să introducă Craiova – Pitești pe finanțare europeană și, în plus, nu mai era vorba de drum expres, ci de autostradă cu toate avantajele care decurg de aici. Înainte de decizia guvernului Cioloș, Craiova – Pitești se chinuise trei ani sub guvernul Ponta, care lansase o licitație eșuată lamentabil, prin care drumul urma să fie construit în parteneriat public – privat. Lucrurile părea că merg pe făgașul normal. CNAIR lansase la sfârșitul anului trecut licitația pentru reactualizarea SF-ului din 2007 și realizarea proiectului tehnic, iar procedura mergea mai departe cu poticnelile de rigoare. Pe 7 aprilie 2017, Sorin Grindeanu a anunțat marea suceală, argumentând că în felul acesta se vor arde anumite etape: în luna mai trebuia demarată noua licitație pentru proiectare și execuție, în toamnă se atribuia contractul, în iarnă se făcea organizarea de șantier, iar la începutul lui 2018 începeau lucrările. PSD a anunțat și el, într-un comunicat de presă, că și-a asumat politic construirea unui drum expres Craiova – Pitești cu regim de autostradă, concept considerat o „imbecilitate“ de specialiștii consultați de GdS.

CNAIR: SF-ul va fi actualizat de Companie

La nici două săptămâni de la vizita premierului la Craiova, CNAIR a confirmat bănuielile. Procedurile actuale se anulează pentru a face loc altora. Purtătorul de cuvânt al Companiei, Alin Șerbănescu, a precizat pentru GdS că actuala licitație va fi anulată și că autostrada va fi, de fapt, drum expres, pe baza SF-ului din 2007, căruia i se vor aduce unele îmbunătățiri. „Craiova -Pitești va fi drum expres pe baza Studiului de Fezabilitate din 2007, iar o decizie în acest sens se va lua săptămâna viitoare în cadrul Consiliului Tehnico-Economic (CTE) al CNAIR. Se va folosi acel SF pentru a nu mai tergiversa lucrurile și pentru ca lucrările să demareze cât mai repede. SF-ul va fi actualizat de CNAIR la nivel de standarde, apoi documentația va fi înaintată pentru demararea licitației pentru proiectare și execuție. Actuala licitație în derulare pentru reactualizarea SF-ului din 2007 și proiect tehnic va fi anulată, dar după ce se va lua decizia în CTE. Teoretic, știm ce să cerem proiectanților, iar reactualizarea se va face în circa două luni“, a spus Șerbănescu. Întrebat dacă modificarea din autostradă, așa cum figurează în Master Plan, în drum expres trebuie avizată și de Comisia Europeană, cea care dă banii, Șerbănescu a explicat că nu este nevoie: „În Master Planul General de Transport există o prevedere care spune că, în funcție de cea mai bună variantă, Craiova – Pitești poate fi autostradă sau drum expres. Atunci nu mai este nevoie să cerem acordul Comisiei Europene pentru acest lucru“.

Ciurea, Asociația Pro Infrastructura: E o prostie!

Doi dintre cei mai avizați specialiști în domeniu, fostul președinte al Asociației Pro Infrastructura, Cătălin Drulă, și directorul executiv al Asociației, Ionuț Ciurea, au desființat noile planuri ale CNAIR. Ciurea a explicat că SF-ul din 2007 nu mai este de actualitate, este prost făcut și prezintă lacune majore. „Cum să facă CNAIR foraje, de exemplu? Sunt 20 de foraje și ceva pe acel SF din 2007. Sunt insuficiente pentru 120 de kilometri, cât are Craiova – Pitești. SF-ul acela din 2007 nu că e prost, e în plop. E făcut din birou. În momentul în care îți faci o casă, trebuie să vezi cum e terenul acela, că dacă o ia puțin la vale, nu? Aceasta este prima problemă. Apoi, gândirea drumului a fost făcută pe curbe destul de strânse, iar exemplul este chiar nodul acesta dintre drumul expres și A1. Acolo, bretelele sunt foarte strânse și gradul de siguranță pe care îl prezintă este unul cel mult mediocru. Benzile de circulație sunt la 3,5 metri, pentru că acesta este normativul de drum expres. Din start aceasta este cea mai mare problemă, faptul că acest coridor, dacă îl faci drum expres, devine foarte obositor. 3,5 metri este și banda de drum național. O să fie o senzație foarte dubioasă de claustrofobie în momentul în care depășești un tir. Pe drumul expres se circulă destul de tare, teoretic, cu 110 – 120 km, dar gradul de siguranță la viteza aia este mult sub autostradă. Autostrada este mai lată, are pantele mai line și curbele mult mai largi. În mod normal, un drum expres trebuie să aibă distanțe scurte. El trebuie să facă conexiune dintre aglomerări urbane, adică orașe, și corpurile de autostradă sau coridoarele mari de tansport. De exemplu, un drum expres bun ar fi între Râmnicu Vâlcea și A1. Un drum util ar fi de 20 -25 km, deci nu faci un drum expres de 120 km ca să duci un întreg coridor pe el“, a explicat Ionuț Ciurea.

Întrebat ce înseamnă drumul expres cu regim de autostradă anunțat de PSD, Ciurea a spus că este o prostie. „Drumul expres cu regim de autostradă este o prostie, o tâmpenie, o aberație, o inepție, ce cuvânt vreți dumneavoastră! Nu există așa ceva! Ori e drum expres, ori e autostradă. E o invenție cretină ca să scoată ochii la presă și la proști, că altfel nu pot să zic. E ca și când ești pe jumătate însărcinată. Sunt niște normative clare. Cum adică e drum expres, dar e autostradă? O să circuli cu 130 km la oră în niște curbe și niște standarde inferioare. Așa și pe DN 2 se circulă cu 130 km la oră. Înseamnă că este autostradă?“, a spus el. Ciurea vede o problemă mare și în privința anulării licitației în desfășurare pentru actualizarea SF-ului și proiectare. „Probabil că vor anunța firmele participante. Nu au cum să nu le anunțe. Nu ai cum să anulezi o licitație doar așa. Când ai lansat-o pe SEAP (Sistemul Electronic de Achiziții Publice – n.r.), firmele alea au început să aibă niște costuri. Nu poți să anulezi fără niște consecințe. În primul rând că decizia de anulare a licitației poate fi contestată în instanță“, a precizat Ciurea, care a explicat de ce drumul expres nu este o variantă bună. „S-a luat o decizie politică și cu asta, basta! Ardem etape, dar ne ardem și fundul în timpul ăsta. Gândiți-vă în felul următor: pe drumul ăsta traficul va fi mare și va depăşi condițiile de drum expres. Se va circula tare pe el și se vor crea multe accidente. Chiar dacă, teoretic, l-am putea face mai repede decât autostrada, și asta doar teoretic, pentru că diferențele de execuție de la drum expres la autostradă nu sunt atât de mari, tot trebuie făcută actualizarea SF-ului. Să facă ei (CNAIR – n.r.) acest lucru mi se pare o tâmpenie. De când CNAIR este proiectant? Cu cine face forajele? Ei nu sunt în stare să facă un caiet de sarcini cum trebuie, dar fac actualizarea. Ei au luat o decizie cum ne întâlnim noi și zicem: ce mai faci, prietene? Ce mai facem cu autostrăzile astea? Păi îmi bag … în ea de autostradă! O facem acum drum expres. Dă-o dracu’ de autostradă! Așa se iau deciziile în ultima vreme. Atenție, domnul Ioniță (Ștefan Ioniță, directorul CNAIR – n.r.) este cel care a semnat actele pentru autostradă, pentru licitația în vigoare. Acum e director general. Deci, decizia lui de atunci nu mai e bună sau cum? S-a sucit? Sunt aberații peste aberații. Acolo trebuie autostradă. Diferența nu este mare în termeni de costuri și execuții, iar beneficiile pe termen lung sunt cu mult peste. O să ne dăm seama că durează 10 ani să facem drumul ăla expres și deja când o să-l facem, e cam plin de accidente și trafic. Noi nu credem că s-ar putea face mai repede drum expres“, a spus Ciurea. Întrebat ce se va întâmpla cu firmele participante la licitație, acesta a spus că s-ar putea ca statul român, adică noi, să plătim prostia CNAIR dacă firmele vor obține despăgubiri în instanță pentru anularea actualei licitații.

Cătălin Drulă, fost președinte Pro Infrastructura: Fac praf investiția

Într-o postare pe pagina sa de Facebook, fostul președinte al Asociației, Cătălin Drulă, consideră că autostrada a căzut din nou victimă politicienilor PSD. „După Dan Șova, care l-a blocat trei ani de zile cu PPP-uri fantasmagorice, este rândul lui Dragnea și al Olguței Vasilescu, cu domnii Grindeanu și Cuc pe post de executanți, să facă praf această investiție. Pe scurt, PSD a luat decizia politică la Comitetul Executiv de la Sinaia să anuleze planurile curente pentru realizarea acestui drum ca autostradă și vrea să construiască un drum de nivelul anilor ‘50-’60 (numit drum expres) bazat pe un studiu de fezabilitate din 2007 care nu are studiu geotehnic de detaliu (a se citi „autostrada surpată“ și „alunecări de teren“ sau „Orăștie-Sibiu reloaded“). Istoria autostrăzilor românești este o istorie a „ideilor crețe“ ale politicenilor sau decidenților temporari. Una dintre aceste idei a fost cea a „drumurilor exprese“ prin anii 2006. De ce e o idee proastă pentru Craiova-Pitești? Pentru că un drum expres este mai ieftin doar cu 10-15% decât o autostradă și mult mai prost ca siguranță, confort și capacitate“, spune el.

Apoi continuă cu detalii tehnice. „Drumul expres nu are bandă de urgență, astfel, dacă se defectează un camion, una din cele două benzi rămâne blocată (cu toate problemele de siguranță aferente). Benzile de circulație sunt mai înguste, de 3,5 m, în loc de 3,75 m, ceea ce împreună cu absența benzii de urgență dă un disconfort la condus și senzație de claustrofobie (cine a mers pe drumul expres construit în anii ‘50-’60 între Bologna și Florența știe sentimentul). Pantele acestui drum, așa cum a fost proiectat în 2007, sunt foarte mari (aproape 20 km din cei 120 km ai drumului au pante mari de până la 5%). Bandă de urcare pentru vehicule grele nu există. Curbele sunt mai strânse decât la o autostradă, viteza de proiectare a drumului fiind 120 km/h, în loc de 140 km/h. Lipsesc (sau sunt foarte scurte) benzile de accelerare la noduri, pentru încadrare în trafic. Nodul cu autostrada A1 este mult subdimensionat pentru o intersecție de drumuri rapide. Dincolo de caracteristicile drumului expres, SF-ul din 2007 are o problemă pe care o au toate cele anterioare anului 2014: nu are un studiu geotehnic conform normativelor românești și europene. Înainte se făcea un studiu sumar, indicativ, prezumția fiind ca la faza de proiectare de detaliu (ceea ce se numește Proiect Tehnic de Execuție) să se facă adevăratul studiu geotehnic. Mai precis, pe toți cei 120 km ai autostrăzii au fost făcute doar 22 de foraje (cel mai adânc la 5 metri). Spre comparaţie, doar pe capetele autostrăzii Sibiu-Pitești (loturile 1 și 5), adică pe o distanță 45 km, s-au făcut anul trecut 400 de foraje cu adâncimi și de peste 20 de metri. Fără un studiu geotehnic de detaliu nu se poate face proiectarea în mod serios, așa că orice soluții sunt în SF-ul din 2007 sunt doar orientative. Aceeași situație s-a întâmplat și cu Orăștie-Sibiu în 2010-2011“, a explicat el.

Contactat telefonic, Drulă a precizat pentru GdS că mai devreme de 2019 nu va fi semnat contractul pentru proiectare și execuție, iar lucrările ar putea demara sporadic prin 2020.