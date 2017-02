» Victimele șoferilor fugari pot fi despăgubite

Polițiștii doljeni sunt în căutarea mai multor șoferi care au provocat accidente rutiere soldate cu victime sau numai cu pagube materiale, după care au fugit de la locul faptei. Dacă în cursul anului 2015, în județul Dolj, 58 de accidente au fost provocate de șoferi care au fugit de la locul faptei, în 2016 numărul acestor evenimente rutiere a fost de 21.

Nu mai puțin de 138 de accidente grave și ușoare au fost provocate în județul Dolj, în ultimii trei ani, de conducători auto care au fugit de la locul faptei. Dintre șoferii care au fugit de la locul accidentelor provocate chiar de ei, polițiștii de la Rutieră au reușit să-i prindă pe aproape pe toți (126).

Potrivit informațiilor oferite de reprezentanții Inspectoratului de Poliție al Județului Dolj, în cursul anului 2014, în județul Dolj au fost înregistrate 58 de accidente urmate de fuga de la fața locului a șoferilor. Din cei 58 de șoferi fugari, 57 au fost prinși, iar dintre aceștia, 14 au ajuns în spatele gratiilor, fiind arestați preventiv.

În 2015 au fost înregistrate în Dolj alte 51 de accidente provocate de șoferi fugari, 48 dintre aceștia fiind identificați. În 2016, numărul acestor evenimente rutiere a fost de 29, un număr de 21 de șoferi fiind identificați de polițiști.

Oamenii legii spun că fac cercetări pentru identificarea șoferilor fugari. „Polițiștii de la Rutieră fac investigații pentru identificarea și prinderea conducătorilor auto care au părăsit locul faptei după producerea unor accidente rutiere. În toate cauzele au fost întocmite dosare de cercetare penală“, au explicat polițiștii doljeni.

A rănit trei persoane și a fugit

Ultimul accident provocat de un șofer care a fugit apoi de la locul faptei a fost înregistrat sâmbătă noaptea, în jurul orei 1.00, pe bulevardul Știrbei Vodă din municipiul Craiova. Oamenii legii au stabilit că mehedințeanul Condel Păun, de 39 de ani, care conducea un autoturism Audi, la intersecţia cu strada Siretului a lovit un autoturism condus de o craioveancă de 29 de ani. În urma impactului, atât șoferița, cât și două pasagere din autoturismul condus de aceasta au fost rănite și transportate la Spitalul de Urgență Craiova. După producerea accidentului, șoferul a fugit, însă s-a întors în jurul orei 2.30. Polițiștii de la Rutieră au stabilit că bărbatul avea permisul de conducere suspendat, iar aparatul alcooltest a indicat în cazul acestuia o alcoolemie de 0,83 mg/l alcool pur în aerul expirat. Șoferul mehedințean s-a ales cu un dosar penal pentru comiterea infracțiunilor de vătămare corporală din culpă, conducere sub influența băuturilor alcoolice, părăsirea locului accidentului și conducerea unui autovehicul cu permisul suspendat.

Alt accident, unul în urma căruia o femeie de 69 de ani și-a pierdut viața, a avut loc în seara zilei de 5 februarie, în localitatea Galicea Mare. Polițiștii doljeni au stabilit că Florin Piciu, de 25 de ani, din comuna Moţăţei, care conducea un Opel, a accidentat-o mortal pe Constanța Coman, de 69 de ani, din Galicea Mare, care mergea pe marginea șoselei. După ce a lovit femeia de 69 de ani, Opelul condus de Piciu s-a răsturnat în afara drumului. Șoferul a reușit să iasă din mașină și a fugit de la locul accidentului, însă s-a întors însoțit de fratele său. Acesta din urmă a încercat să-i convingă pe polițiști că el s-a aflat la volanul mașinii, însă oamenii legii au stabilit că Opelul fusese condus de Florin Piciu, care avea permisul suspendat. Șoferul de 25 de ani a fost arestat preventiv pe 6 februarie, fiind cercetat pentru comiterea infracțiunilor de ucidere din culpă, părăsirea locului accidentului și conducerea unui autoturism cu permisul suspendat.

A găsit singur mașina șoferului fugar

Un cititor GdS, implicat într-un accident provocat de un șofer care a fugit de la fața locului, a povestit că a reușit să găsească singur mașina cu pricina, înaintea oamenilor legii.

Accidentul a avut loc în noaptea de 10 noiembrie, pe Calea București din municipiu. Opelul condus de cititorul GdS pe Calea București a lovit în plin un BMW care a virat stânga pentru a intra pe Centura de Nord și nu i-a acordat prioritate. După producerea accidentului, șoferul BMW-ului a fugit, însă victimele accidentului i-au reținut numărul de înmatriculare. A urmat o plângere depusă la poliție, însă BMW-ul a fost găsit de șoferul care s-a ales cu Opelul avariat serios în urma accidentului. „În decembrie, am găsit mașina care a provocat accidentul. Fusese reparată și era scoasă la vânzare, pe internet. Am luat legătura cu polițistul care se ocupa de cazul meu și mi-a spus să chem persoana respectivă cu mașina în Craiova. Așa am făcut, însă după aceea nu mi-a mai răspuns la telefon, așa că am lăsat-o baltă. Într-un final au reușit să-l găsească, iar acum încerc să recuperez de la firma de asigurări măcar o parte din suma de bani cheltuită pentru repararea mașinii“, a povestit cititorul GdS.

Reparația mașinii a costat 2.900 de lei, iar șoferul care a provocat accidentul a fost identificat ca fiind un tânăr din localitatea Găvănești, Olt.

A rupt un stâlp de beton și a avariat șase mașini

În decembrie 2014, un autoturism condus de un ieșean de 28 de ani a rupt un stâlp al rețelei de energie electrică și a lovit și avariat șase autovehicule parcate pe bulevardul Dacia din municipiul Craiova. După producerea accidentului, soldat numai cu pagube materiale, șoferul a fugit, însă a fost prins a doua zi. Mașina condusă de tânărul de 28 de ani a fost găsită pe strada Fermierului din municipiu, unde fusese abandonată de șoferul fugar. În fața oamenilor legii, șoferul a povestit că, după ce a lovit și avariat cele șase autoturisme parcate, s-a speriat și a încercat să ajungă la un prieten, însă s-a rătăcit și a abandonat mașina pe strada Fermierului. Nu a explicat însă de ce nu s-a prezentat în termenul legal la sediul Biroului Rutier Craiova pentru a povesti ce s-a întâmplat. Polițiștii din cadrul IPJ Dolj au mai explicat că șoferul a fost sancționat cu o amendă în valoare de 900 de lei și, în plus, i-a fost suspendat permisul de conducere pe o perioadă de 30 de zile.

Fondul de Protecție a Victimelor Străzii

Victimele accidentelor produse de șoferi care fug de la locul faptei și rămân neidentificați pot fi despăgubite prin Fondul de Protecție a Victimelor Străzii(FPVS). Acesta este o asociaţie profesională nonprofit, constituită din companiile de asigurări care au dreptul să practice asigurarea RCA pe teritoriul României. Fondul garantează despăgubirea persoanelor care au suferit prejudicii în urma unor accidente produse de autovehicule neasigurate sau neidentificate și despăgubeşte persoanele prejudiciate atunci când acestea nu sunt despăgubite de persoanele vinovate.