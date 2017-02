» Sute de copii doljeni cu dizabilităţi, puşi pe drumuri şi la cheltuieli (I)

Părinţii ai căror copii suferă de diverse probleme medicale grave sunt nevoiţi din acest an să alerge mai mult, să scoată mai mulţi bani din buzunar pentru evaluarea psihologică a copiilor necesară încadrării în grad de handicap. Este vorba de Ordinul nr. 1985/2016 privind aprobarea metodologiei pentru evaluarea şi intervenţia integrată în vederea încadrării copiilor cu dizabilităţi în grad de handicap, a orientării şcolare şi profesionale a copiilor cu cerinţe educaţionale speciale, precum şi în vederea abilitării şi reabilitării copiilor cu dizabilităţi şi/sau cerinţe educaţionale speciale. Acest ordin îi nemulţumeşte atât pe medicii specialişti din spitale, cât şi pe psihologi.

Asociaţia Naţională pentru Copii şi Adulţi cu Autism din România (ANCAAR), filiala Craiova se confruntă deja cu probleme din cauza schimbărilor legislative. Pe lângă lupta cu boala, sute de copii trebuie purtaţi din acest an mai mult pe drumuri până la obţinerea certificatului de handicap. „Până acum, luam toate certificatele medicale necesare şi evaluările din spital şi de la DGASPC. Nu plăteam nimic pentru aceste documente. Copiii noştri se află în evidenţa unor medici specialişti. Ordinul are o parte bună, evaluarea medico-psiho-socială să se realizeze mult mai amănunţit, însă are şi foarte multe părţi proaste. Nu există o corelare între ceea ce scrie în ordin şi realitate“, a spus Luminiţa Sandu, vicepreşedinte ANCAAR, filiala Craiova.

„În Dolj nu există mai mult de doi sau trei medici de psihiatrie pediatrică“

O evaluare psihologică efectuată în spital nu poate primi timbrul care să o certifice, deoarece astfel de timbre sunt deţinute doar de psihologii care lucrează în privat. Orice aviz psihologic emis pentru utilizare în afara spațiului instituțional trebuie să fie evidențiat prin aplicarea unui timbru profesional. „Chiar în aceste zile, la ANCAAR a venit o familie cu o fetiţă care prezintă tulburări din spectrul autist. Pentru a-i întocmi acestui copil dosarul a fost nevoie de foarte mult timp. O evaluare corectă nu se poate realiza într-o singură şedinţă. Am vorbit şi cu alţi părinţi care au spus că în Severin, de exemplu, o evaluare la un psiholog costă cel puţin 200 de lei, în Craiova porneşte undeva de la 100 de lei. Foarte mulţi părinţi vor fi afectaţi. Doar în autism, de exemplu, numărul copiilor diagnosticaţi cu tulburări din spectrul autist creşte de la un an la altul. În Dolj avem mari probleme, nu există mai mult de doi sau trei medici de psihiatrie pediatrică. Şi psihologii au dreptate, orice prestare de activitate costă, însă şi copiii cu dizabilităţi au dreptul de a beneficia de servicii medicale gratuite“, a adăugat Luminiţa Sandu.

Procedura a devenit mai complicată

În luna februarie 2016, au fost în evidenţa Serviciului de Evaluare Complexă a Copilului 193 de copii încadraţi în grad de handicap. Dintre aceştia, au fost reevaluaţi deja 112, ceilalţi trebuie să ajungă în perioada imediat următoare la evaluare pentru a fi încadraţi în grad de handicap. La aceştia însă se adaugă alte cazuri noi, alţi copii recent diagnosticaţi cu probleme medicale care necesită încadrare în grad de handicap. La nivelul judeţului Dolj sunt peste 16.000 de persoane cu handicap, copii şi adulţi, neinstituţionalizate. „Ordinul pentru aprobarea criteriilor biopsihosociale de încadrare a copiilor cu dizabilităţi în grade de handicap modifică semnificativ modul în care se face evaluarea şi încadrarea copiilor cu dizabilităţi. Până la apariţia acestui ordin, evaluarea medicopsihosocială se realiza în cadrul Serviciului de Evaluare Complexă a Copilului, din cadrul DGASPC Dolj. De la intrarea în vigoare a prezentului ordin, evaluarea copiilor cu dizabilităţi se realizează în două etape, prima derulându-se la nivelul specialiştilor din afara DGASPC, adică medici specialişti, psihologi clinicieni, cadre didactice, specialişti în asistenţă socială. A doua etapă se realizează în cadrul Serviciului de Evaluare Complexă a Copilului, conform Clasificării Internaţionale a Funcţionării, dizabilităţii şi sănătăţii. Propunerea finală de încadrare se realizează prin coroborarea celor două evaluări“, a precizat Claudia Măciucă, şef Serviciu Evaluare Complexă a Copilului, în cadrul DGASPC Dolj. Din acest an însă, procedura a devenit mai complicată. Părintele este nevoit să programeze copilul la evaluările specialiştilor, fie că vorbim de medici sau psihologi. „Acest demers înseamnă un consum suplimentar de timp şi bani. Psihologii clinicieni din sistemul privat realizează aceste evaluări contra cost, în absenţa posibilităţii de a încheia contracte cu CAS pentru decontarea serviciilor. De aici, starea de nemulţumire a părinţilor care uneori nu pot realiza toate aceste demersuri în timp util, depăşind data la care în mod normal ar fi trebuit să reînnoiască certificatul de încadrare. Specialiştii noştri consiliază părinţii în sensul demarării acestor demersuri cu 60 de zile înainte de data expirării valabilităţii certificatului de încadrare în grad de handicap, pentru ca toate procedurile privind evaluarea să se realizeze în timp util. Părinţii sunt, de asemenea, consiliaţi şi în ceea ce priveşte demersurile care trebuie urmate în conformitate cu prevederile prezentului ordin pentru a procura toate actele care constituie dosarul unui copil cu dizabilităţi. Evaluarea complexă, aşa cum este prevăzută de noul cadru legislativ, are rolul de a aduce cât mai multe informaţii de specialitate care pot susţine o propunere de încadrare, dar îngreunează procedurile de lucru atât la nivelul specialiştilor din cadrul Serviciului de Evaluare Complexă a DGASPC, cât şi din afara DGASPC“, a completat Claudia Măciucă.

Sute de copii se prezintă lunar la Clinica de Neuropsihiatrie Infantilă

Medicii specialişti din spi­tale sunt cei care ţin sub observaţie copiii, care prescriu tratamentele, care intervin în caz de urgenţă. Ordinul emis în decembrie îi revoltă şi pe ei. „Practic, copiii trebuie evaluaţi în privat. Acest lucru automat costă, deşi contravine drepturilor copilului. Înainte, această evaluare se efectua doar la DGASPC. Părinţii se află acum în situaţia de a căuta psihologi în oraş. Problemele nu se opresc însă aici, evaluarea poate fi diferită faţă de cea realizată în spital. Un IQ diferit implică automat altă încadrare. Au fost multe cazuri de acest gen şi atunci se ajunge la contestarea încadrării. Lunar, pe parte de neurologie pediatrică, la spital se prezintă în jur de 150 de copii, iar pe psihiatrie pediatrică peste 100 de copii. Apar mereu cazuri grave, ce necesită încadrare în grad de handicap. Ideal ar fi să se revină asupra acestui ordin“, a spus Cătălina Tocea, medic-şef în cadrul Clinicii de Neuropsihiatrie Infantilă Craiova.

Şi Colegiul Psihologilor contestă ordinul

La rândul lor, psihologii înscrişi în Colegiul Psihologilor din România au solicitat public, în ultimele săptămâni, abrogarea ordinului privind evaluarea copiilor cu dizabilități. Aceştia susţin că acest act normativ anulează dreptul psihologilor de a obține un onorariu sau un salariu negociat pentru serviciile prestate beneficiarilor, fără să fie reglementată o modalitate de decontare a serviciilor psihologice furnizate. Potrivit acestora, actul normativ a fost elaborat, aprobat și publicat în Monitorul Oficial al României fără avizarea sau consultarea Colegiului Psihologilor din România. Prin prevederile sale, acesta încalcă Constituția, o serie de legi organice și acte normative, având ca efect blocarea sistemului de evaluare psihologică. Ordinul forțează psihologii să încalce legislația profesională, însă cel mai grav aspect este afectarea drepturilor copiilor cu dizabilități care au nevoie de evaluarea psihologică. „Activitățile psihologice pot fi desfășurate numai de către psihologi, persoane fizice, iar avizele psihologice nu pot fi emise decât de către aceștia printr-o formă de exercitare a profesiei, fiind activități profesionale și nicidecum activități ale instituțiilor publice/persoanelor juridice. Cu alte cuvinte, psihologii angajați în instituțiile publice nu pot furniza servicii psihologice decât pentru beneficiarii instituţionalizați sau spitalizați în aceste instituții, nicidecum pentru orice persoană care dorește obținerea unui drept. Orice aviz psihologic emis pentru utilizare în afara spațiului instituțional trebuie să fie evidențiat prin aplicarea unui timbru profesional, condiție pe care instituțiile publice nu o pot îndeplini deoarece instituțiile publice nu au calitatea de furnizor de servicii psihologice“, a spus Victor Iovănel, preşedintele Colegiului Psihologilor, filiala Craiova.

„Nu există reţea de servicii de care copilul are nevoie pentru recuperare“

Practic, ordinul obligă psihologii să presteze servicii profesionale de specialitate în mod gratuit, în afara unui sistem de decontare, acest serviciu nefiind inclus în contractul-cadru. „Sunt copii care au mai multe afecţiuni, care sunt nevoiţi în acest moment să meargă la fiecare specialist pentru documentaţie în vederea evaluării. Dacă acel copil, de exemplu, are un deficit senzorial, este nevăzător şi are şi retard mintal trebuie să obţină certificat de la Clinica de Psihiatrie Mintală şi Neurologică Pediatrică, alt certificat de la Spitalul Judeţean. Este o aberaţie. În plus, dacă este şcolarizat are nevoie de certificat de la CJRAE, la care se adaugă adeverinţă de la medicul de familie, de la serviciul de asistenţă socială al primăriei pentru ancheta socială. Aparent, în interesul copiilor, dar în realitate nu există reţea de servicii de care copilul are nevoie pentru recuperare“, a completat psihologul Victor Iovănel.

Vom reveni într-un articol viitor cu noi detalii despre problemele cele mai frecvente ale copiilor doljeni, dar şi cu lipsurile acestui sistem.