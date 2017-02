» Scandal stins la Școala „Sf. Gheorghe“: Învățătoarea contestată de părinți a fost înlocuită

Tensiunile din cadrul Școlii Gimnaziale „Sfântul Gheorghe“ din Craiova iscate de schimbarea unei învățătoare prin revenirea titularului la post, respins de părinții nemulțumiți de comportamentul mai vechi avut la clasă, au luat sfârșit. La nivelul școlii s-a luat decizia de a schimba cadrul didactic contestat. Directorul spune că în mod normal părinții nu au dreptul să ceară înlăturarea unui cadru didactic de la clasă, dar că măsura a fost luată fiind un caz de forță majoră.

În urmă cu aproximativ trei săptămâni, la Școala „Sfântul Gheorghe“ din Craiova a izbucnit un scandal între părinții elevilor de la o clasă de a II-a și conducerea unității școlare, pe motiv că la catedră a revenit învățătoarea titulară, pe care aceștia o contestau nemulțumiți de comportamentul ei din trecut. Unii susțineau că nu vor să își aducă copiii la clasă pe motiv că sunt agresați verbal și psihic, acuzație care a fost respinsă însă de dascălul în cauză.

Astfel, timp de patru zile, din grupa de 26 de elevi, doar trei erau prezenți, restul fiind ținuți acasă. În cele din urmă, managerii au convins familiile să-și aducă în continuare copiii la clasă, pentru că riscau să nu le încheie situația școlară și să fie amendați că le iau dreptul la educație. Demersurile pentru schimbarea cadrului didactic au continuat, părinții nu au renunțat la audiențe la managerii școlii și chiar au mers la Inspectoratul Școlar Județean Dolj pentru a găsi o soluție. 18 dintre cei revoltați chiar au depus cereri de transfer la o altă unitate școlară. În cele din urmă, tensiunile dintre părți s-au stins prin schimbarea dascălului de la clasă. De ieri, elevii de la clasa a II-a au o nouă învățătoare. „Am găsit ca soluție schimbarea cadrului didactic de la clasă. Am apelat la altă învățătoare de la clasa a IV-a. Schimbul s-a făcut și cu acordul cadrului didactic reclamat. Lucrurile au intrat în normalitate. Părinții au promis că își vor retrage cererile de transfer la altă unitate școlară și au adus copiii la clasă. Azi (luni – n.r.) au fost prezenți 24 din cei 26 de elevi cât are clasa. Despre unul știm că a cerut transferul și va primi și acordul nostru, iar alt copil a fost absent de zi“, a precizat managerul școlii, Nicolae Radu. Unul dintre părinți a spus că este o măsură așteptată. „Noi am cerut să ținem clasa unită și copiii să nu meargă cu teamă la școală. S-a schimbat doamna, suntem mulțumiți“, a declarat tatăl unui elev.

Nu s-au făcut cercetări

Potrivit managerului Școlii Gimnaziale „Sfântul Gheorghe“ din Craiova, schimbarea de catedre s-a făcut prin discutarea solicitării părinților și în consiliul profesoral al unității de învățământ. La nivelul unității școlare nu s-a întreprins o anchetă pentru a se stabili dacă se confirmă reclamațiile părinților. „Părinții au depus reclamații nemulțumiți de comportamentul învățătoarei de acum doi ani, când i-a avut la clasa pregătitoare. Nu am făcut anchetă pentru că au trecut mai mult de 60 de zile de când s-au petrecut faptele. În mod normal, nu părinții stabilesc menținerea unui cadru didactic la clasă. În situația de față, s-a luat măsura schimbării, fiind un caz de forță majoră, în care părinții ar fi desființat o clasă. Au făcut cereri de transfer și pentru menținerea titularului în școală trebuia să restructurăm un suplinitor. Treceam la restructurări în timpul anului școlar. Înțelegerea a fost ca atunci când schimbăm cadrul didactic să își retragă cererile de transfer și văd că așa au procedat. Au adus copiii la școală“, a spus managerul. Conducerea școlii spune că va monitoriza în continuare activitatea cadrelor didactice. „S-a instalat normalitatea. De acum înainte, vom comunica cu părinții și se va merge în asistență la catedră“, a mai spus managerul Radu Nicolae.

De altfel, conducerea unităţii susţine că elevii nu au nevoie de consiliere psihopedagogică. „Din câte am observat, copiii sunt veseli. Am mers în clasă și nici unul nu avea traumă. Au reacționat normal“, a mai spus directorul școlii, Nicolae Radu.