» Lista neagră cu asociațiile de proprietari datornice la Termo

Furnizorul de căldură al orașului, SC Termo Craiova SRL, este prins sub tăvălugul datoriilor, pe care încearcă să le recupereze în instanță și ulterior prin executare silită. Dacă ar fi să facă o listă neagră a debitorilor, adică asociațiile de proprietari cu cele mai mari datorii, aceasta ar arăta așa: Asociația de proprietari nr. 14 Romanescu (6.745.885 de lei), nr. 7 -1 Mai (4.067.114 lei), nr. 24 Craiovița Nouă (2.721.604 lei), nr. 3 Știrbei Vodă (2.395.532 de lei), nr. 4 Mareșal Antonescu (1.881. 385 de lei), nr. 9 George Enescu (1.840.370 de lei), nr. 23 Calea București (1.761.750 de lei), nr. 26 Brazda lui Novac (1.487.769 de lei), nr. 6 -1 Mai ( 1.451.439 de lei) și nr. 5 Eroilor (1.425.125 de lei). „O parte din sumele prezentate mai sus reprezintă obiectul unor dosare de executare silită aflate pe rolul birourilor de executori judecătorești, iar diferența constituie obiectul unor dosare aflate în diferite stadii pe rolul instanțelor de judecată. În ceea ce privește suma pe care SC Termo Craiova SRL trebuie să o încaseze de la datornici, aceasta este în valoare de 99.761 337 de lei, iar cea mai veche datorie este din anul 2008“, a precizat Sorin Iordache, reprezentantul SC Termo Craiova SRL. Lanțul restanțelor de ordinul milioanelor de lei și care au pecetluit soarta operatorului local pornește de la proprietari, respectiv asociațiile de proprietari.

Acumulate în timp, pe lângă deficiențele de management, au dus la intrarea în insolvență a operatorului local pentru o datorie față de creditori în valoare de 373.628.176 de lei, după cum rezultă din tabelul creanțelor din Planul de reorganizare al societății întocmit de Siomax SPRL, administratorul judiciar.

La rândul lor, asociațiile de proprietari aflate pe lista marilor datornici spun că restanțele se recuperează cu greu, deoarece parte din proprietari sunt rău-platnici. Altă cauză a datoriilor de milioane de lei este delapidarea angajaților sau a reprezentanților locatarilor care au confundat casieria asociației cu propriul buzunar. „Asociația nr. 6 din 1 Mai, așa am preluat-o, cu datorii enorme. Avem restanțieri în asociație care au debite de ordinul sutelor de mii de lei și un locatar care, din câte am găsit prin arhiva asociației, are restanțe din anul 1999. Mergem cu ei în instanță, la executor, dar se recuperează greu. Penalitățile de la furnizor ne omoară. Ni s-au cerut în instanță penalități din 2004. Mai plătim și la executor… De exemplu, într-o singură cauză am plătit 8.000 de lei“, spune Mișu Stănescu, președintele Asociației de Proprietari nr. 6 – 1 Mai.

Delapidările sunt o piatră de moară pentru asociațiile cu datorii. Banii sustrași de angajați sau chiar de reprezentanți ai locatarilor se recuperează greu, timp în care penalitățile puse de furnizorul de căldură curg. Într-o astfel de situație sunt Asociația nr. 4 Mareșal Antonescu, Asociația nr. 23 Calea București. „La Asociația nr. 23 Calea București a fost o delapidare, de aici vin datoriile către furnizorul de căldură al orașului“, spune administratorul asociației fără alte explicații.

Pe lista datornicilor se găsesc și asociații „fantomă“, care funcționează fără un președinte, un comitet și un administrator. Încasările se fac de persoane neautorizate, iar banii nu ajung la furnizori. În această situație este Asociația de proprietari nr. 24 Craiovița Nouă.

SC Termo Craiova SRL este în insolvență din anul 2015, de când Complexul Energetic Oltenia a cerut declanșarea procedurii pentru o datorie de 70 de milioane de euro.