» Mehedinţi: L-au chemat să bea o bere apoi l-au bătut până l-au băgat în spital

Doi indivizi din Mehedinţi care aproape au desfigurat un om zburdă în libertate. Bărbatul, de 41 de ani, a fost lovit cu bestialitate pentru că a refuzat să-l ia cu el la muncă în Anglia pe unul dintre bătăuşi. Individul ar fi vrut chiar să-i dea foc, dar s-a opus tatăl său, fost poliţist.

Victima este Octavian Ghiţă din satul Podu Grosu, comuna Bâcleş, judeţul Mehedinţi. Bărbatul s-a dus acasă la unul dintre agresori să se întâlească cu cumnatul său, de la care trebuia să ia o sticlă de benzină. Gazdele i-au propus să mai rămână ca să bea o bere împreună. Omul nu a refuzat, dar, în timp ce se cinsteau, gazda l-a rugat să-i ia fiul cu el în Anglia. Pe motiv că îl mai ajutase în trecut şi avusese probleme, omul l-a refuzat, fără să ştie că la plecare avea să primească o bătaie soră cu moartea. „După ce a plecat cumnatul meu, eu am rămas acolo cu ei. Pe la nouă şi jumătate, am vrut să plec acasă. Când am ieşit afară din casă m-au luat la bătaie. A zis că de ce nu vreau să îl iau cu mine în Anglia. Eu nu am mai vrut să-l iau din cauză că a fost cu mine în Anglia, a pierdut buletinul şi a zis că i l-am furat eu. Ce puteam să fac eu cu buletinul lui? Şi când eram în casă mi-au zis, lasă că îţi arătăm noi ţie. Iar când am ieşit afară au sărit pe mine. M-au bătut cam un sfert de oră cu pumnii şi picioarele. După aia m-a pus tatăl celui care m-a bătut în căruţă şi am plecat. Bătăuşul a vrut să pună benzină pe mine să-mi dea foc, dar nu i-a lăsat tatăl lui. Le-a spus, ce faceţi mă, nu sunteţi normali”?, îşi spune victima povestea, de pe patul Spitalului Judeţean din Drobeta-Turnu-Severin.

Bărbatul a ajuns la casa socrilor săi, care l-au ajutat să ajungă acasă. „Cum să vină acasă, l-a adus tata! A strigat din curte, Rodică, ieşi afară că îl omorâră! Când a intrat cu el pe uşă şi când am văzut faţa pe care o avea să pic jos din picioare. Dacă nu l-ar fi adus tata, poate îl găseam mort, că nu vedea din cauza umflăturilor de la ochi, nu avea cum să mai ajungă acasă. Avea ochii umflaţi, nu putea nici să vorbească, nici nu-şi amintea. Am sunat la poliţie, am sunat la salvare, a venit poliţia şi i-a luat declaraţie tatălui meu şi lui şi apoi a plecat cu salvarea la spital” a declarat Rodica Ghiţă, soţia victimei.

Unul dintre agresori, fiul unui fost poliţist

O mătuşă a bărbatului spune că unul dintre agresori, cel care a vrut să-i dea foc, este fiul unui fost polițist. Femeia este nemulţumită că, în ciuda violenţei ieşite din comun, cei doi indivizi sunt şi acum în libertate. „Nu este posibil să omori un om în halul ăsta şi să nu se ia măsuri. Nu s-a luat nicio măsură! Nu ştiu care-i legea, nu pot să îmi dau seama. Vorbeam cu el şi el era ţeapăn. Tatăl celui care l-a bătut a fost poliţist, însă din cauza alcoolului l-au dat afară din poliţie”, a declarat revoltată mătuşa victimei, care sugerează că nu este exclus ca agresorii să fi fost sub influenţa unor substanţe interzise.

Femeia pare îndreptăţită să-şi pună întrebări, deoarece este cel puţin suspect faptul că, după ce au bătut crunt un om, care a ajuns pe patul de spital şi au avut chiar şi intenţia să-i dea foc, cei doi indivizi sunt şi acum în libertate. Reprezentanţii IPJ Mehedinţi ne-au declarat telefonic că pe numele celor doi agresori a fost întocmit un dosar de cercetare penală şi se aşteaptă ca victima să depună plângere împotriva celor doi agresori, iar măsurile legale vor fi luate şi în funcţie de zilele de îngrijiri medicale pe care le vor stabili medicii legişti.