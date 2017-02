» DGA, pe urmele corupţiei şi a fraudelor cu dosare de pensionare

Direcţia Generală Anticorupţie (DGA) a derulat ieri percheziţii în Gorj şi Neamţ într-un caz de corupţie şi fals în înscrisuri sub semnătură privată. O percheziţie a avut loc în Gorj şi cinci în judeţul Neamţ, dosarul anchetatorilor vizând comiterea infracţiunilor de corupţie şi fals în înscrisuri sub semnătură privată. „Ofiţerii Direcţiei Generale Anticorupţie (DGA), Serviciile Neamț și Gorj, sub coordonarea procurorului desemnat din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Neamț, ca urmare a desfășurării unui complex de măsuri procedural-operative, efectuează șase percheziţii domiciliare pe raza județelor Neamț și Gorj, într-o cauză penală ce vizează săvârșirea unor infracțiuni de corupție și de fals în înscrisuri sub semnătură privată. Acțiunea beneficiază de sprijinul lucrătorilor din cadrul Inspectoratului de Poliție al Județului Neamț – Serviciul de Investigare a Criminalității Economice. Totodată, la documentarea cauzei au contribuit ofițerii Direcției de Operațiuni Speciale din cadrul IGPR“, potrivit unui comunicat al Direcţiei Generale Anticorupţie.

Documente falsificate pentru dosare de pensionare

Potrivit reprezentanţilor Direcţiei Generale Anticorupţie, suspiciunea este că mai multe persoane ar fi falsificat documente pentru întocmirea unor dosare de pensionare. Dosarele au fost utilizate în judeţul Neamţ şi ar fi avut la bază documentele falsificate care ar fi atestat stări de fapt neconforme cu realitatea. „Dosarele de pensionare erau utilizate în Neamț de cetățeni fără calitate specială. Nu sunt medici implicați. Ancheta este derulată de către Direcţia Generală Anticorupţie, Serviciile Judeţene din Neamţ şi Gorj, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Neamţ“, a declarat Sarmizia Fetcu, purtătorul de cuvânt al Direcţiei Generale Anticorupţie. Potrivit aceleiaşi surse, în dosar se vor audia persoane care au avut legătură cu emiterea de documente şi întocmirea de dosare de pensionare şi vor fi luate măsurile corespunzătoare, prevăzute de lege în astfel de cazuri.