» RAR Dolj și Serviciul de Înmatriculări, luate cu asalt

Circa 1.200 de autoturisme au fost înmatriculate în Dolj de la începutul lunii și până în prezent, ca urmare a scoaterii timbrului auto de mediu. Angajații Serviciului Permise și Înmatriculări fac cu greu față solicitărilor, mai ales că în această perioadă sunt foarte multe persoane care trebuie să-și preschimbe permisul de conducere. După ora 10.30 nu se mai pot obține bonuri de ordine pentru înmatriculări și permise, iar eliberările se fac doar de la o zi la alta. Singurul ghișeu unde nu este coadă și cetățeanul nu așteaptă mai mult de trei-cinci minute este cel destinat strict programărilor on-line. Și la Registrul Auto Român Dolj, de unde se obțin actele necesare înmatriculării autoturismelor second-hand, este înghesuială. Cine vrea să-și facă în prezent o programare mai găsește loc liber abia după 6 martie.

Eliminarea de la 1 februarie a timbrului de mediu a aglomerat la maximum Registrul Auto Român (RAR) și Serviciul de Înmatriculări din Dolj. Pe poarta RAR Dolj au intrat, de la începutul lunii, sute de autovehicule second-hand, în vederea eliberării actelor necesare înmatriculării (Cartea de Identitate a Vehiculului, ITP și Certificarea Autenticității). „Mașinile din străinătate pentru care se solicită înmatricularea pe România trec mai întâi pe la noi, iar de la 1 februarie ne-am confruntat cu o avalanșă de solicitări. Au fost verificate peste o sută de mașini în fiecare zi, multe cu numere de Bulgaria, dar au fost și mașini cu numere de Italia, Franța, Anglia, Spania sau Portugalia. Toți s-au înghesuit după ce s-a scos timbrul auto de mediu“, a spus un angajat al RAR Dolj. Atât vinerea trecută, cât și luni, la Registrul Auto Român Dolj șoferii stăteau la coadă, după ce se programaseră de la jumătatea lunii ianuarie. „Sunt programat la ora 11.30, dar este trecut de ora 13.00 și încă nu mi-a venit rândul. Se mișcă destul de greu. Am număr de Italia și vreau să înmatriculez mașina pe Dolj. Nu am făcut asta până acum pentru că trebuia să plătesc o taxă de 800 de euro. Acum nu mai achit nimic, doar actele“, spunea, vineri, un șofer.

Conducerea RAR Dolj nu a putut oferi alt punct de vedere decât cel emis zilele trecute de Registrul Auto Român, cum că „în ianuarie 2017 adresabilitatea a crescut cu 50 la sută față de luna decembrie 2016“. În luna februarie însă, adresabilitatea este cu mult mai mare, lucru anticipat și de RAR. „Numărul de persoane care doresc să-și înmatriculeze mașinile la mâna a doua, cumpărate din străinătate, a crescut considerabil, dar nu va primi undă verde la inspecție nici un autovehicul second-hand care nu corespunde perfect din punct de vedere tehnic“, a fost mesajul transmis săptămâna trecută de Registrul Auto Român. Instituția anunță și modul cum se pot face programările: telefonic, prin intermediul serviciului call-center național (021/9672), sau on-line (pe site-ul www.rarom.ro), însă aici decalajul a ajuns deja la 30 de zile. Cine vrea să-și facă în acest moment o programare la RAR Dolj mai găsește loc liber abia după 6 martie.

La înmatriculări, bonurile de ordine se epuizează rapid

Cu dosarul în mână după vizita de la RAR, doljenii se prezintă apoi la Serviciul Permise și Înmatriculări din Craiova, aflat pe strada Amaradia. Aici apar și cele mai multe discuții, pentru că sala de așteptare este plină, iar la ghișee eterna coadă. Dacă dorești să-ți depui dosarul pentru înmatriculări auto sau preschimbări permise, aparatul care emite bonurile de ordine nu te mai programează după o anumită oră (de regulă 10.30). „Dacă sunt deja emise aproape două sute de bonuri, cel care vine ulterior este clar că nu mai poate fi rezolvat în acea zi, de aceea nu mai poate lua bon de ordine. Ne așteptam să fie o avalanșă de solicitări de înmatriculare de la 1 februarie, dar am căutat să găsim soluții pentru a diminua disconfortul celor care așteaptă. Cu două săptămâni înainte de 1 februarie, am pus la punct două sisteme: cel de programare on-line și cel pe bază de bonuri de ordine. Pentru on-line există un ghișeu separat și este singurul unde nu se formează coadă, pentru că persoana vine direct la ora și minutul din programare și nu așteaptă în plus. Celălalt sistem, pe bază de bonuri de ordine, permite cetățeanului să vină în fiecare zi să solicite bon, dar din timp. Am stabilit o procedură ca de la ora 7.00 să lăsăm cetățenii în sala de așteptare, chiar dacă programul începe de la 8.00, și fiecăruia să i se atribuie un număr de ordine. Și tot atunci îi informăm și despre timpul de așteptare. Noi estimăm că putem primi maximum 20 de dosare de înmatriculare pe oră, iar în funcție de numărul de pe bon cetățeanul poate estima ora la care îi vine rândul la ghișeu“, a explicat comisarul-șef Maria Vasile, împuternicit șef serviciu permise și înmatriculări.

Lucru confirmat de cetățeni. „Am venit să depun actele pentru înmatricularea mașinii. Am ajuns de la 6.30 dimineața, s-a făcut listă, și când s-a dat drumul la ușă s-au luat și bonurile, în funcție de listă. Am bonul cu numărul 88 și cred că o să-mi vină rândul după ora 12.00. Așa mi s-a spus de la început și nu am mai stat la coadă. M-am întors acum (ora 11.30, n.r.) și văd că merge repede“, a spus Florin Dimoiu, din Podari. De miercurea trecută și până ieri, aproape 1.200 de autoturisme au fost înmatriculate în Dolj, creșterea fiind una însemnată. „Dacă în ianuarie numărul mediu de înmatriculări a fost de 60-70 pe zi, iar în decembrie, anul trecut, undeva la 80-90 pe zi, în prima zi din februarie am avut aproape 300 de solicitări, iar în următoarele zile în jur de 250. Media zilnică este de 270 de înmatriculări, din care în jur de 60-70 sunt făcute în baza programărilor on-line, care sunt respectate și dacă se termină programul de lucru“, a mai precizat comisarul-șef Maria Vasile.

Faci programare on-line, nu mai staila coadă

Dacă oamenii pierd aproape o zi pentru a-și înmatricula mașina sau pentru preschimbarea permisului (și aici sunt foarte multe solicitări, pentru că primele permise europene emise în 2007 expiră anul acesta), cei care și-au făcut programare on-line nu stau mai mult de cinci minute la coadă pentru a depune documentele. Totul este să vină la ora trecută pe programare. „M-am programat pe 27 ianuarie pentru astăzi (vinerea trecută, – n.r.), la ora 11.55. Este singurul ghișeu unde se respectă ordinea și nu este coadă“, a spus Daniel Scurtu. „Aici (la ghișeul nr. 1 – n.r.) a durat puțin, trei-patru minute, problema este la ANAF, pentru că nu ne eliberează acel certificat în care se specifică dacă pentru autoturismul cumpărat din străinătate se plătește sau nu TVA. S-a respectat și ora. Este bine pentru toată lumea să se programeze on-line, decât să se stea pe la cozi“, a adăugat alt craiovean, Cătălin Stănescu.

Și ieri, ca și vineri, situația de la ghișeul cu programări on-line era la fel: se respecta întocmai ora și nu se forma coadă. În schimb, la celelalte ghișee, oamenii continuau să se înghesuie, iar bonurile de ordine pentru înmatriculări și permise se epuizaseră până la ora 11.00. „Nu ne mai dau bonuri. Cică se venim dimineață“, spuneau câțiva cetățeni ajunși după ora 11.00 în sala de așteptare. Altul se întreba până la ce oră va trebui să aștepte, dacă este aproape de prânz și mai are 131 de persoane înainte, conform bonului de ordine luat la ora 10.20. „Mai pot să depun actele de înmatriculare până la terminarea programului?“, era dilema craioveanului. Legat de acest aspect, Maria Vasile, împuternicit șef serviciu permise și înmatriculări, a precizat că numărul de bonuri de ordine eliberate la începutul zilei este „dimensionat pe capacitatea noastră de a putea rezolva toate cererile“ și că odată ce ai luat bon poți să și depui, chiar dacă se termină programul.

În ceea ce privește eliberările, Maria Vasile susține că acestea se fac în ziua și la ora promisă, cu sau fără bon de ordine. De ieri însă, Serviciul Permise și Înmatriculări nu mai putea elibera plăcuțele cu numere de înmatriculare sau dovezile în cinci ore, ca până acum, ci a doua zi. „Avem foarte multe solicitări, așa că toate eliberările se fac în 24 de ore și am informat cetățenii în acest sens. Noutatea este că de astăzi (luni – n.r.) ne-am reorganizat puțin pentru a face față cererilor, iar la ghișeul nr. 1, destinat celor cu programări on-line, mai funcționează un ghișeu doar pentru eliberări. Și la preschimbări permise merge mai repede, pentru că lucrăm acum cu două aparate foto. Dar zilnic ne trec pragul aproape o mie de oameni și e normal să mai apară și nemulțumiri“, a conchis comisarul-șef Maria Vasile.