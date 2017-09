» Premieră în construcţia de autostrăzi: Guvernul transferă construcţia autostrăzii Comarnic – Braşov către Banca Mondială, exasperat de incapacitatea Ministerului Transporturilor

Premierul Mihai Tudose a anuntat miercuri o premiera in constructia de autostrazi: el vrea sa ia de la Ministerul Transporturilor un proiect esuat, Comarnic – Brasov, si sa il gestioneze direct, impreuna cu Banca Mondiala, inforemază HotNews.ro. Ar fi pentru prima oara cand un Guvern delega practic gestionarea unui proiect atat de important unui organism extern, dupa ce ultimii ani au demonstrat ca Ministerul Transporturilor e incapabil sa construiasca autostrazi.

Premierul Mihai Tudose a anuntat miercuri intr-un interviu pentru Antena 3 ca a cerut “ajutor tehnic” de la Banca Mondiala pentru acest proiect: “De la Banca Mondiala am solicitat ajutor tehnic si va dau un exemplu: autostrada Bucuresti-Brasov. Am vorbit cu Banca Mondiala (…) sa facem unitate de management-proiect sub conducerea lor, cu sprijinul lor tehnic”, a declarat Tudose, citat de Agerpres.

“Facem o echipa de suport, iar tot ceea ce inseamna management de proiect sa fie la un organism intreg la minte – Banca Mondiala. Sa ne dea suport tehnic si sa coordoneze aceasta lucrare. Banii sunt de la noi… Intre timp, noi am gasit niste proiecte mai vechi – stiti ca studii de fezabilitate avem sa facem un drum pana la Luna, ca nu stiu cum s-a intamplat, dar pana acum toti au facut studii de fezabilitate. Am gasit un proiect prin sertarele Ministerului Transporturilor care inca mai are autorizatia de mediu valabila si pe care vrem sa-l implementam cat mai repede”, a mai spus Tudose, precizand ca se refera la autostrada Bucuresti-Brasov.

Potrivit unor surse guvernamentale, Tudose a fost exasperat de incapacitatea Ministerului Transporturilor de a construi autostrazi. De altfel, Tudose l-a admonestat de cateva ori public pe ministrul Razvan Cuc pe aceasta tema.

Practic, Guvernul va infiinta o unitate noua de proiect special pentru autostrada Comarnic – Brasov, care va fi in subordinea premierului. Unitatea va fi gestionata intr-un sistem dual, cu experti de la Banca Mondiala si un grup restrans de experti romani, coordonati de un consilier al premierului. Proiectul va avea astfel in spate autoritatea directa a premierului, expertiza Bancii Mondiale, dar si riscurile proiectului (amanari, contestatii etc) vor fi asumate tot la nivel de premier.

Rolul acestei unitati de productie va fi de a accelera procedurile birocratice, de a elimina coruptia cronica din zona Ministerului Transporturilor/CNADNR si de a gasi formula pentru finantarea proiectului. Potrivit surselor citate, constructia autostrazii ar urma sa se faca printr-o finantare mixta: fonduri nationale, imprumuturi si fonduri europene.

Unitatea de proiect va functiona dupa regulile transparente ale Bancii Mondiale. Astfel, licitatiile pentru atribuirea contractelor ar urma sa fie transmise in direct, iar activitatea in institutie ar urma sa fie supravegheata cu camere video.

Stadiul actual al proiectului de autostrada Comarnic – Brasov

Autostrada Comarnic – Brasov este unul dintre proiectele cele mai discutate din ultimii 20 de ani, ramas insa la stadiul de proiect. Autostrada ar urma sa treaca muntii Carpati si sa lege sud-estul Romaniei de Vest, rezolvand aglomeratia de pe Valea Prahovei. In 2014, premierul de atunci, Victor Ponta a facut din autostrada Comarnic – Brasov un pariu electoral, punandu-si in joc potentiala candidatura la parlamentarele din 2016 daca autostrada nu va fi finalizata pana atunci.

In 2013, Victor Ponta si Dan Sova – ministrul responsabil la acel moment – anuntau intentia de a concesiona cei 53 de km, insa detaliile afacerii au starnit controverse: 325,2 milioane de euro platiti anual catre constructor, timp de 26 de ani cat va dura concesiunea. Adica, la finalul perioadei de 30 de ani de concesiune, statul roman ar fi platit pentru proiectul Comarnic – Brasov peste 8,45 de miliarde de euro.

Concesiunea a fost anulata oficial in iunie 2015, iar autoritatile de la Transporturi s-au grabit sa relanseze in licitatie tronsoanele si revizuirea SF-ului. Toate procedurile au picat, insa, si ele, cu exceptia tronsonului Rasnov – Brasov (Cristian) care a fost atribuit intr-un final abia pe 1 iunie 2017.