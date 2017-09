» Trenul Brasov-Budapesta a deraiat sambata dimineata, nimeni nu a fost ranit

Sambata dimineata, in jurul orei 08:10, locomotiva trenului IR 1366 Brasov- Budapesta, la trecerea peste macazele de la intrarea in statia Baile Tusnad (intre Sfantu Gheorghe si Miercurea Ciuc) a deraiat de o osie, informeaza CFR Calatori. Nimeni dintre cei aproximativ 90 de pasageri si echipajul trenului (mecanic, Sef tren, conductor) nu au fost raniti. A fost solicitat un tren de ajutor din statia Brasov pentru repunerea pe sine a locomotivei si reluarea circulatiei in conditii de siguranta. Pasagerii trenurilor IR 1366 si IR 1407 vor fi transbortati cu mijloace auto intre Bicsadu Oltului si Baile Tusnad, de unde isi vor continua calatoria cu alte trenuri catre destinatii. In situatia in care sunt pasageri care au bilete/abonamente la trenurile afectate si vor sa renunte la calatorie, vor primi, la cerere, contravaloarea biletelor/calatoriilor, conform Regulamentului de transport pe calea ferata, in vigoare, mai noteaza CFR Calatori.