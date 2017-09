» George Maior: Vrem sa convingem Homeland Security sa vina in Romania, sa inteleaga ca ridicarea vizelor ar fi un plus pentru securitatea si economia Statelor Unite

Departamentul american Homeland Security ar putea trimite in Romania specialisti pentru a verifica modul in care se face controlul la frontiere, securitatea aeroporturilor, dar si comunicarea dintre serviciile speciale, iar aceasta poate fi ultima etapa in procesul de ridicare a vizelor pentru cetatenii romani care calatoresc in SUA, a spus George Cristian Maior, ambasadorul roman la Washington, intr-un interviu acordat TVR.

“Acest lucru nu este, dupa parerea mea, fair din partea partenerului american si nu ma feresc s-o spun. Eu le-o spun si in discutii, pentru ca, intr-adevar, participam in Afganistan, suntem a patra forta, am realizat atatea lucruri in planul securizarii frontierelor”, a spus Maior cand a fost intrebat despre faptul ca romanii au nevoie de vize pentru a calatori in Statele Unite

“Avem un schimb de informatii si operatiuni comune cu serviciile americane foarte eficiente, care au dus la salvarea inclusiv de vieti omenesti. Toate aceste eforturi, care sunt si eforturile noastre, mai ales ca noi suntem, stiti foarte bine, extrem de deschisi si la nivelul opiniei publice pentru America si pentru cetatenii americani care nu au nevoie de vize sa calatoreasca in Romania, acest lucru ar trebui facut si pentru romani. Eu in fiecare zi aproape ridic aceasta chestiune – fie in discutii la Congres, fie la Homeland Security”, a adaugat ambasadorul Romaniei in SUA.

“De exemplu, ideea este de a convinge Homeland Security, acest departament de securitate interna foarte puternic din Statele Unite de a veni in Romania cu o evaluare, cu o vizita de evaluare, pe felul exemplar in care noi ne indeplinim responsabilitatile de securitate. Lucru care ar fi si in beneficiul Americii – sa inteleaga ca ridicarea vizelor este un plus pentru securitatea Americii chiar in acest context.

Pentru romani, vorbesc. Nu ati vazut la noi fenomen terorist pe teritoriul national. Credeti ca acest lucru s-a realizat doar pentru ca nu suntem tinta? Nu. Va spun eu, pentru ca lucreaza niste oameni in anonimat pentru apararea teritoriului din acest punct de vedere si-o fac foarte bine. Deci premisele pentru America ar fi sa inteleaga ca si ea va avea de castigat – si economic, si in planul securitatii pentru ridicarea vizelor”, a tinut sa sublinieze George Maior in acest context.