» Rata de promovare la Bacalaureatul de toamnă, înainte de contestaţii, este de 26%. Harta cu rata de promovare

Rata de promovare inregistrata in sesiunea august-septembrie a examenului national de Bacalaureat 2017 se situeaza la 26%, superioara cu aproape 2% celei din sesiunea de toamna a anului trecut (24,1%), informeaza Ministerul Educatiei.

Au promovat 7.758 (26%) de candidati dintr-un total de 29.849 de candidati prezenti. În Dolj, 28% dintre cei prezenţi la examen au luat bacul.

In functie de anul scolar in care au absolvit studiile liceale, 5.463 de candidati promovati provin din promotia 2016-2017 (28,5%, rata de reusita din totalul celor prezenti), iar 2.295 de candidati provin din promotiile anterioare (21,5%, rata de reusita).

Din totalul celor 39.451 de candidati inscrisi, s-au prezentat 29.849 de candidati (19.197 din promotia curenta si 10.652 din promotiile anterioare).

9.602 candidati au absentat, in timp ce 21.981 de candidati au fost declarati respinsi (13.683 din promotia 2016-2017 si alti 8.298 din promotiile anterioare).

Au fost eliminati pentru frauda sau tentativa de frauda 110 candidati. Acestia nu se vor putea inscrie la urmatoarele doua sesiuni ale Bacalaureatului.

Nu s-a inregistrat nicio medie de 10.

Procente de promovare peste 30% s-au inregistrat in judetele Covasna (35,59%), Vaslui (32,17%), Iasi (31,75%), Alba (30,24%), Sibiu (30,20%) si Botosani (30,15%).

Rata de reusita in Capitala este de 23,09%. Judetele in care aceasta rata s-a situat sub 20% sunt Giurgiu (14,99%), Ilfov (16,42%), si Mehedinti (19,95%).

Rezultatele (inainte de contestatii) au fost afisate vineri, 1 septembrie (ora 12:00), conform calendarului, la centrele de examen si pe pagina web dedicata, bacalaureat.edu.ro. Contestatiile pot fi depuse tot vineri (intre orele 16:00 si 20:00).

Rezultatele finale vor fi facute publice miercuri, 6 septembrie.