» Meteorologii iau în calcul emiterea unui Cod Roșu de caniculă în Oltenia și Muntenia; sunt posibile temperaturi de până la 43 de grade

Meteorologii iau in calcul emiterea unui Cod Rosu de canicula in Oltenia si Muntenia, unde se anticipeaza ca temperaturile vor ajunge la valori de 40 – 42 de grade Celsius si, posibil, izolat, pana la 43 de grade, informează HotNews.ro.

Anuntul a fost facut in cadrul Comandamentului de canicula convocat miercuri de ministrul de Interne, Carmen Dan.

“In cursul diminetii de vineri, este posibil, pe baza materialelor de la acest moment, sa luam in considerare emiterea unui Cod rosu de canicula, pentru areale

extinse din Oltenia si Muntenia, pentru ca in aceste zone se anticipeaza, conform modelelor de prognoza, valori de peste 40-42, posibil izolat 43 de grade, in

special in Lunca Dunarii, dar nu numai”, a declarat Elena Mateescu, director executiv la Administratia Nationala de Meteorologie, citata de Agerpres.

Aceasta a spus ca valul de caldura se va mentine pe parcursul zilelor de vineri si sambata, in acest interval fiind anticipat un cod portocaliu pentru cinci judete

aflate in partea de sud-est a tarii.

“Maine vom actualiza, sa spunem, atentionarea meteorologica de Cod portocaliu, prin extinderea regiunilor ce se vor afla sub incidenta Codului portocaliu in

jumatatea sudica a tarii, respectiv in Oltenia, sudul Banatului, in Muntenia, Dobrogea si sudul Moldovei. Pentru sambata ne vom extinde cu Codul portocaliu si in

toata zona Moldovei, pentru ca temperaturile in aceste regiuni vor fi situate intre 36 – 39 de grade, posibil izolat 40 de grade, iar indicele de disconfort termic

va fi deosebit de accentuat: peste 80 de unitati, chiar 83”, a explicat oficialul ANM.