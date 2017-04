» Premierul britanic Theresa May a anunțat organizarea de alegeri anticipate la 8 iunie

Șefa executivului britanic, Theresa May, a anunțat astăzi că a decis convocarea de alegeri generale anticipate pentru data de 8 iunie, informează Reuters și EFE, citate de Agerpres. Într-o declarație-surpriză făcută în fața reședinței sale oficiale din Downing Street, May și-a comunicat decizia de a nu mai aștepta până în 2020, an în care trebuia să aibă loc următorul ciclu electoral. Șefa executivului britanic, Theresa May, va anunța că intenționează să organizeze alegeri anticipate la 8 iunie, a scris marți Laura Kuenssberg, editor politic al BBC, pe contul ei de Twitter, citând o sursă, transmite Reuters, care menționează că nu a putut confirma informația. EFE relatează că Theresa May urmează să facă ”un anunț important” marți, la ora locală 11:15, în fața reședinței oficiale din Downing Street, a informat un purtător de cuvânt, care nu a precizat natura declarației.