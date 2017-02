» Un nou protest al copiilor, anunţat sâmbătă in Piaţa Victoriei

15 februarie 2017 Protestatarii s-au strâns din nou în Piaţa Victoriei

Protestele antiguvernamentale desfasurate in fata sediului Guvernului au intrat miercuri in cea de a 16-a zi consecutiva. Manifestantii adunati in Piata Victoriei scandeaza “Demisia”, “Jos Dragnea”, “Hotii” ...