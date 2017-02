» Preşedintele Klaus Iohannis a promulgat bugetul pentru anul 2017

Preşedintele României, Klaus Iohannis, a anunţat, în urmă cu câteva minute, că a adoptat bugetul pentru acest an. Însă, acesta a atras atenţia asupra faptului că i se pare prea optimist proiectul de buget creat de Guvern.

Vă prezentăm integral declaraţiile lui Klaus Iohannis:

“Aşa cum am promis la începutul săptămânii, am făcut o analiză a bugetului de stat şi de asigurări sociale. A confirmat tot ce am spus data trecută: veniturile la buget sunt, aşa cum au spus unii optimiste, eu spun supraapreciat. Cheltuielile sunt prevăzute în sumă foarte mare. Abordarea hiperoptimista se poate vedea făcând o comparaţie între veniturile de anul trecut şi cele prevăzute anul acesta, unde se pune o creştere de 14%, fără o explicaţie pentru această creştere fenomenalaSe confirmă că există prevăzute credite de angajament într-o suma nemivazuta, de peste 50 miliarde. Totuşi, am decis astăzi şi am şi făcut-o deja, am promulgat bugetul de stat şi bugetul asigurărilor sociale. Ţara are nevoie de buget şi guvernul care s-a angajat să execute acest buget acum are posibilitatea să dovedească cum va face acest lucru. Pentru guvern am un mesaj simplu: în cursul acestui exerciţiu bugetar cer guvernului 3 lucruri: responsabilitate, responsabilitate şi responsabilitate”