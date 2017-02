» Sute de protestatari in Bucuresti

Circa 200 de oameni s-a adunat, sambata seara, in Piata Victoriei din Capitala, unde cer demisia Guvernului Grindeanu, in cea de a douasprezecea zi de proteste declansate dupa adoptarea ordonantei privind modificarea codurilor penale, informeaza News.ro. Ei au vuvuzele, steaguri si pancarte cu mesaje precum: “Intrebare: Ce nu ati inteles din sintagma «Abrogati şi plecati»?”, “Somnul natiunii naste monstri”, “CCR, rusine! N-ai judecat pentru Romania!”, “Votati OUG 14”, “Demisia! Nu putem sta sa va pazim noapte de noapte!”, “#rezist. Ghinion”, “Hotii la puscarie” si “Grindeanu, du-te dupa Iordache”. Steaguri ale Romaniei, Uniunii Europene, Statelor Unite ale Americii si Canadei au fost aduse si sambata la protestul din Piata Victoriei. Circa 300 de persoane protesteaza si in fata Palatului Cotroceni si cer demisia lui Klaus Iohannis.