» 6.000 de oameni în Piața Victoriei

A unsprezecea zi consecutiva de proteste antiguvernamentale a adunat din nou mii de oameni in Piata Victoriei, in ciuda frigului patrunzator din Bucuresti. Aproximativ 6.000 de oameni au manifestat vineri seara in fata Guvernului, dintre mesajele scandate sau afisate pe pancarte de acestia numarandu-se “Dragnea si ai lui – tradatorii neamului”, “Dragnea, o sa ai o surpriza sambata si duminica”, “In loc sa muncesc, stau sa va pazesc”, “Daca noi rezistam in frigul de afara, rezistati si voi in frigul din puscarii”.