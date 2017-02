» Oameni din PSD care pot să-şi privească în ochii copiii

Florin Jianu, ministru pentru mediul de afaceri, comerţ şi antreprenoriat: „Demisionez pentru copilul meu, pentru cum o să mă uit în ochii lui“

Florin Jianu, ministrul pentru mediul de afaceri, comerţ şi antreprenoriat, şi-a anunţat demisia din guvernul Grindeanu pe pagina de Facebook, subliniind că se opreşte din activitatea guvernamentală pentru că aşa îi dictează conştiinţa, „iar asta nu este negociabil pentru nimic în lume“. Florin Jianu a precizat că a pregătit mesajul pe care îl prezentăm, integral, încă din seara „celebrei“ şedinţe de guvern, dar a amânat decizia sperând că „gândul bun sau măcar presiunea străzii îi vor determina pe cei care au greşit conceptual, dar şi pe cei care au acţionat, să aibă onoarea de a îşi repara «eroarea» şi să ne continuăm liniştiţi activitatea“.

„Am reflectat cu responsabilitate la ceea ce este etic să fac în continuare şi nu în principal pentru probitatea mea profesională, pentru că aici am conştiinţa curată, ci pentru copilul meu, pentru cum o să mă uit în ochii lui şi ce anume o să îi spun peste ani. O să îi spun că tata a fost un laș şi a girat acţiuni pe care nu le împărtăşeşte sau a ales să iasă cu fruntea sus dintr-o poveste care nu este a lui?!

Am muncit cu credinţă şi îndârjire în fiecare din cele 28 de zile de mandat şi nu mi-a trecut prin gând că munca ar putea fi umbrită într-un mod atât de brutal şi de nedrept. Cei care mă cunosc ştiu că nu pot accepta impostura sau minciuna!

Nu vreau ca decizia mea de a mă opri aici să fie folosită politic de o parte sau alta! E un război pe care nu îl împărtăşesc şi pe care îl vreau cât mai repede oprit! Sunt oameni pe care îi apreciez în prezenta guvernare şi care nu meritau nici ei ce s-a întâmplat acum două seri. Sunt oameni pe care îi apreciez în PSD şi în a căror bună credinţă şi putere de luptă îmi pun în continuare speranţa de a restaura ce poate şi trebuie a fi restaurat: competenţa şi cinstea!!!

Mă gândesc la viitorul ţării mele, ţării noastre, a tuturor, viitor pe care trebuie să îl scriem cu onoare şi cinste, nu cu impostură şi minciună. România nu merită ce i se întâmplă acum, românii nu merită ce li se întâmplă acum!

Mă gândesc la viitorul antreprenorial al acestei ţări cu un potenţial uriaş de inovare şi la cuvintele magice pentru antreprenori: PREDICTIBILITATE ŞI STABILITATE. Acestea trebuie restabilite urgent!!!

Mă gândesc, de asemenea, nu la viitorul meu, ci la viitorul oamenilor care m-au urmat în echipa de la minister, fie din interiorul aparatului ministerial sau cei aduşi de mine, oameni oneşti, sinceri şi atât de dornici de schimbare. Fiţi puternici şi ţineţi drumul drept!

În ceea ce priveşte activitatea mea din această lună, ea este una consistentă, am reuşit să trec mai multe acte normative de susţinere a mediului de afaceri (Programul România Start-up Nation, Programul de Internaţionalizare a IMM-urilor, Norme pentru Acordarea Titlului de Incubator de Afaceri, 0% impozit pentru CDI etc.), am construit un buget solid pentru 2017 cu creşteri semnificative pentru finanţarea antreprenorilor (aproximativ două miliarde de lei, de zece ori mai mulţi bani pentru programe decât în 2016), buget gata să fie implementat, şi, nu în ultimul rând, am reuşit o premieră pentru România postdecembristă: un Minister al Antreprenoriatului! Toate acestea trebuie continuate şi sunt gata să pun umărul la acest lucru, în continuare.

Mă opresc aici din activitatea guvernamentală pentru că aşa îmi dictează conştiinţa, iar asta nu este negociabil pentru nimic în lume!!!

Îi rog pe cei tentaţi să folosească gestul meu în scop politic, propagandistic sau de orice altă natură a incita, să se abţină. Sunt şi rămân tehnocrat, nu mă pricep la politică, mă pricep la domeniul IMM şi la antreprenoriat.

Nu voi ieşi în mass-media pentru declaraţii şi vă rog să îmi respectaţi această dorinţă. Îmi doresc, de asemenea, să putem munci iarăşi, liniştiţi, în această ţară.

Am pregătit acest mesaj încă din seara celebrei şedinţe de guvern, am amânat însă decizia sperând că gândul bun sau măcar presiunea străzii îi vor determina pe cei care au greşit conceptual, dar şi pe cei care au acţionat, să aibă onoarea de a-şi repara «eroarea» şi să ne continuăm liniştiţi activitatea. Dacă ei nu au făcut-o două zile, poate acest exemplu le va fi util.“

Click News

Aurelia Cristea pleacă din PSD după 20 de ani: „Ei au făcut la ceas de noapte ceea ce sunt obișnuiți – o hoție, ca să poată fura mai departe“

Aurelia Cristea, fost ministru în guvernul Ponta, membru PSD din septembrie 1996, fost parlamentar în legislatura 2012-2016 a demisionat din PSD după 20 de ani și a postat pe Facebook următorul mesaj:

„În cursul zilei de astăzi am depus demisia mea din rândurile Partidului Social Democrat. O decizie luată în zorii unei zile care a urmat unei seri şi nopţi negre pentru România şi pentru noi toţi. M-am alăturat echipei PSD în urmă cu peste 20 de ani, cu speranţe, idealuri şi dorinţa de a clădi un viitor mai bun pentru ţara în care m-am născut, trăiesc şi în care mi-am crescut copiii. Sunt un om care a clădit de la zero o viaţă, o carieră, un drum, cu obişnuitele greutăţi, urcuşuri şi coborâşuri. Dar, am fost consecventă şi cu speranţa mereu că dincolo de fiecare barieră şi de fiecare dificultate există un cer senin. Am venit în arena politică aducând ceea ce învăţasem de la dascălii mei şi ceea ce câştigasem ca experienţă profesională. Am fost conştientă că va fi greu, însă nu am dezarmat aproape niciodată. Nici când am fost atacată, nici când am fost jignită, nici când mi s-au făcut nedreptăţi. Pentru că am crezut şi cred în continuare că, atâta timp cât eşti consecvent cu tine şi cu principiile tale şi atâta timp cât nu încerci să înşeli încrederea celor din jur, nu există barieră insurmontabilă. Există, însă, un moment clar în care este necesară delimitarea- acela în care principii, valori şi credinţe care stau la fundaţia construcţiei unui popor sunt sacrificate pentru interese personale meschine. În toată activitatea mea de om politic şi parlamentar, am acţionat conform câtorva principii personale de neclintit- acelea ale respectului pentru lege şi cetăţean, ale dialogului, verticalităţii, congruenței între vorbe şi fapte, al integrităţii. Am simţit direct efectele nepotrivirii dintre aceste principii şi abordarea unora dintre oamenii politici, dar am rămas fidelă lor indiferent de consecinţe. Într-un astfel de moment, cred că avem fiecare datoria morală să nu rămânem indiferenţi. Iar eu nu pot acorda girul meu, chiar din calitatea de membru, unui grup infracţional aflat vremelnic în fruntea PSD şi, din păcate, al ţării. Sunt convinsă că există un număr suficient de mare de membri ai Partidului Social Democrat care se ghidează după aceleaşi principii sănătoase. Sunt convinsă că exact ei vor sta la baza reformării necesare şi reconstrucţiei de credibilitate pe care o consider vitală în acest moment.

Lor le doresc succes, eu însă mi-am pierdut speranţa că mai pot schimba ceva din interior. După 20 de ani!

Continui să îndrăznesc să cred că suntem, individual, o forţă care poate fi pusă în slujba binelui colectiv şi voi continua să lupt pentru asta alături de cei care împărtăşesc aceleaşi valori!“

ClickNews

Primarul Iașiului cere demisia ministrului justiției

Primarul municipiului Iași, Mihai Chirica, liderul organizației județene PSD Iași, a declarat ieri, într-o conferință de presă, că solicită abrogarea OUG nr. 13/2017 adoptată marți seară de guvern cu privire la modificarea Codurilor penale, precum și demisia ministrului justiției, Florin Iordache, el adăugând că îi solicită președintelui PSD, Liviu Dragnea, să corecteze greșelile comise pentru că „are puterea și responsabilitatea să o facă“.

„Încerc să transmit un mesaj din calitatea de lider al organizației PSD Iași și să propun guvernului Grindeanu și domnului președinte Liviu Dragnea următorul lucru: să abroge la fel de urgent OUG 13/2017, să propună un proiect de lege Parlamentului României ales pe 11 decembrie, să facă dezbatere publică, să consulte specialiștii, societatea civilă și să lăsăm parlamentul, ca entitate democratică a acestui stat, să decidă“, a afirmat Mihai Chirica.El a subliniat că trebuie „să se refacă pactul social și politic cu românii“, că țara nu are nevoie de tensiunile create în jurul actelor normative referitoare la justiție și că solicită demisia ministrului Florin Iordache, pe care îl consideră „singurul vinovat“ de această situație.

„De aceea, cer public demisia domnului ministru Florin Iordache, ministrul justiției, pe care îl văd singurul om responsabil de haosul pe care l-a creat în aceste zile. Avem nevoie de oameni competenți, de oameni care să privească în ochii românilor cu demnitate“, a afirmat primarul ieșean. De asemenea, el a menționat că îi reproșează liderului PSD, Liviu Dragnea, că nu a știut să se înconjoare de oameni competenți și să țină cont de sfaturile adecvate, și îi solicită acestuia să corecteze greșelile comise.

AGERPRES