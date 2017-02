» 150 locuri de muncă în agricultură în Danemarca

Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă va organiza în prima parte a luni martie 2017, la Ploiesti, jud. Prahova, o selecție a locurilor de muncă pentru sectorul agricol – cules mazare – 150 de locuri pentru Danemarca.

Cerințele locului de muncă:

Varsta minimă 18 ani; Munca fizica grea, indiferent de clima; Automotivare pentru munca in acord ;

Durata contractului:

iunie – septembrie/octombrie 2017. Program de lucru 30-40 ore, 6 zile/saptamana.

Limba străină:

limba engleza nivel minim

Plata muncii:

Plata muncii este in functie de cantitatea culeasa. Salariul este 0.6 euro brut/kg + alocatie de concediu. Impozitul si contributiile sociale se vor deduce din salariu conform legislatiei daneze.Mai multe informatii despre impozite: http://www.skat.dk

Alte beneficii:

Cazarea se face in rulote; in camping sunt disponibile: bucatarie, sala de mese, toalete, baie cu dusuri, masini de spalat, internet Wireless . Taxa de cazare platita de lucrator/pe zi este de 7-8 euro si acopera inclusiv gazul, apa si electricitatea. Transportul dus-intors Romania-Danemarca este in responsabilitatea lucratorului. Pentru transportul de la locul cazarii la locul de munca sau pentru cumparaturi, angajatorul va pune la dispozitia lucratorilor un autobuz, contracost pentru 1,5 euro/zi/persoana; optional, lucratorii pot sa isi aleaga alt mijloc de transport la locul de munca. Mai multe informatii despre cazare si transport se gasesc pe website-ul www.My-greenpeas.com

Mod de aplicare:

Candidatii trebuie sa trimita un CV model EUROPASS, in limba engleza, cu poza inclusa, pe adresa de email: work@greenpeas.dk. Instructiunile de aplicare se gasesc pe website-ul www.My-greenpeas.com. Preselectia aplicantilor se face telefonic sau prin email de angajator. Invitarea la selectie a persoanelor pre-selectate se va face de catre consilierii EURES. Detaliile referitoare la data, locatia si programul selectiei vor fi trimise NUMAI persoanelor invitate. Nu sunt admise alte persoane la interviu.

Termen limită de trimitere a CV-ului: 05.03.2017.

INFORMAȚII SUPLIMENTARE: Pe site-ul ANOFM: www.eures.anofm.ro, site-ul AJOFM Vâlcea: www.valcea.anofm.ro sau la sediul agenției din Rm.Vâlcea, str. Dacia, nr. 8, et. III, cam. 302, Compartiment EURES, telefon: 0350419715.