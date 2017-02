» Preşedintele ALDE Sibiu a demisionat şi anunţă că va ieşi în stradă

Paskuj Robert a demisionat din functia de preşedinte al ALDE Sibiu, anunţând totodată că se alătură manifestantilor din stradă, informează HotNews.ro.

“Având în vedere evenimentele recente declanşate de acţiunile controversate ale Guvernului sprijinit politic de coaliţia PSD-ALDE şi condus de Sorin Grindeanu, vă anunţ că dezaprob aceste acţiuni şi îmi exprim public solidaritatea cu cei peste 25.000 de sibieni manifestanţi şi peste 300.000 de cetateni români din intreaga ţară ce se opun acestui abuz de putere”, scrie Paskuj Robert pe Facebook.

“Protestul la care participa in aceste zile romanii este justificat iar acum ma alatur si eu lor. Imi pare rau ca nu am facut-o mai devreme, dar din aceasta seara voi fi si eu alaturi de ei in strada!”, a mai scris Paskuj Robert.