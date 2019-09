Huawei Enjoy trece la o nouă generaţie. Noul model din serie, Huawei Enjoy 10 Plus va fi dezvăluit pentru piaţa din China, vineri, pe 5 septembrie, informează go4it.ro.

La fel ca şi senzorul de amprente în urmă cu câţiva ani, camera foto retractabilă a apărut mai întâi la telefoane din gama de top. Telefonul a fost primit cu entuziasm de cumpărători. În mod inevitabil, se va vedea această dotare tot mai mult, inclusiv la modele smartphone din gama mid-range.

Huawei Enjoy 10 Plus crește performanțele

Lista specificaţiilor nu este cunoscută, însă putem aştepta să găsim hardware împrospătat, Huawei înlocuind chipsetul Kirin 710 (12nm) cu succesorul Kirin 810, realizat folosind un proces de fabricaţie pe 7nm care ar trebui să ofere creşteri de performanţă sesizabile.



Cameră frontală pop-up și acumulator de 4000mAh

Dincolo de prezenţa unei camere frontale tip pop-up, teserul video distribuit înaintea evenimentului de lansare mai confirmă doar prezenţa unui sistem triple-camera la partea din spate şi senzorul de amprente capacitiv. Ecranul va fi foarte asemănător modelului FHD+ de 6.59” cu tehnologie LCD întâlnit la modelul deja lansat. Se așteaptă cel puţin un acumulator de 4000 mAh care poate oferi două zile de autonomie.

Cu finisaje din policarbonat la partea din spate, dar acumulator generos la interior, Enjoy 10 Plus nu va fi nici uşor în buzunar şi nici rezistent la uzură în condiţiile folosirii fără carcasă de protecţie. Dar la acest nivel de preţ nu putem aveam mari pretenţii. Per total, Enjoy 10 Plus ar putea deveni un veritabil best-buy pentru regiunile unde este disponibil în magazine.

Uşor diferit de modelul Huawei Y9 Prime, dezvăluit în luna mai 2019, Enjoy 10 Plus va avea un preţ similar, apropiat sumei de 220 de euro.

Aurelian Marian Soare